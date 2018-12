Srbija posle poraza od Crne Gore ostala bez polufinala EP

Ženska rukometna reprezentacija Srbije izgubila je večeras od Crne Gore sa 27:28 (15:12) u dugom kolu Grupe 1 Evropskog prvenstva i tako ostala bez šanse da se plasira u polufinale.

Srbija je, kolo pre kraja druge faze, ostala na dva boda i tako bez plasmana medju četiri najbolje reprezentacije. Na drugoj strani, Crna Gora je stigla do četvrtog boda i sačuvala šanse za polufinale.

Najefikasnija u redovima Srbije bila je kapiten Katarina Krpež Sležak sa 12 golova, Dijana Radojević je postigla pet, Jelana Lavko četiri, a Andrea Lekić samo dva. U selekciji Crne Gore najbolja su bile Milena Raičević, Djurdjina Jauković i Majda Mehmedović sa po šest pogodaka.

Crnogorke su bolje počele meč, pa su posle sedam minuta igre imale tri gola prednosti (3:6), ali je Srbija predvodjena Krpež Sležak do polovine prvog poluvremena stigla do izjednačenja (9:9).

Nakon što su rukometašice Srbije propustile dve prilike da povedu to im je pošlo za rukom u 19. minutu nakon kontranapada koji je završila Pop-Lazić (11:10).

I pored šoka zbog povrede golmana Katarine Tomašević, koja je na nosilma izneta iz dvorane, rukometašice Srbije su nastavile da igraju sjajno u odbrani, a kao rezultat toga došlo je i vodjstvo od 14:10 osmim golom Krpež Sležak u 26. minutu.

Na odmor se otišlo vodjstvom Srbije 15:12, a potom je usledila velika borba u nastavku.

Nakon nekoliko grešaka srpskih rukometašica i bezidejnih napada, Crna Gora je u 44. minutu s igračicom manje stigla do izjadnačenja (19:19).

Usledio je period igre u kojem se igralo gol za gol sve do 52. minuta kada je Crna Gora vezala dva pogotka i povela sa 24:23. Lekić je potom na drugoj strani promašila i to su Crnogorke iskoristile i stigle do plus dva na šest minuta pre kraja meča.

Izabranice Ljubomira Obradovića su nastavile da greše i do kraja nisu uspele da se vrate u meč. Srbija je imala poslednji napad na meču i šansu da makar stigne do remija, ali odigrale su još jedan loš napad i propustile i tu šansu.

U poslednjem kolu druge faze Srbije igra protiv Francuske, a Crna Gora protiv Danske.

(Beta)