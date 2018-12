Srbija protiv Portugalije, Ukrajine, Litvanije i Luksemburga

DABLIN – Fudbalska reprezentacija Srbije u kvalifikacijama za EURO 2020. igraće u B grupi protiv Portugalije, Ukrajine, Litvanije i Luksemburga, odlučeno je danas žrebom u Dablinu.

Plasman na finalni turnir obezbediće po dve najbolje plasirane selekcije iz svih 10 grupa, plus četiri selekcije preko Lige nacija.

Kvalifikacije startuju 21. marta i traju do 19. novembra naredne godine. Šampionat se održava od 12. juna do 12. jula 2020. godine u 12 država i 12 gradova, Amsterdamu, Bakuu, Bilbau, Briselu, Bukureštu, Budimpešti, Kopenhagenu, Glazgovu, Londonu, Minhenu, Rimu i Sankt Peterburgu.

Polufinalni mečevi i finale igraće se na Vembliju u Londonu.

