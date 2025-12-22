Srbija zadržala 37. mesto na Fifa rang-listi

Srbija se nalazi na 37. mestu sa 1.506,34 bodova, koliko je imala i na prethodnom preseku 19. novembra.

Među prvih deset selekcija nije bilo promena. Španija je i dalje prva sa 1.877,18 bodova, a slede je Argentina (1.873,33) i Francuska (1.870).

Kosovo je označeno kao najuspešnija reprezentacija godine. Sa osvojenih 89,02 boda, više nego bilo koja druga selekcija u 2025, Kosovo je godinu završilo na 80. mestu, a tokom godine ostvarilo je ukupni skok od čak 19 pozicija, zahvaljujući učinku od sedam pobeda i dva remija u deset utakmica.

Najveći bodovni rast zabeležila je Palestina, dok je najveći pad, i po bodovima i po pozicijama, imala Malezija.

Fifa rang-lista:

1. Španija 1.877,18

2. Argentina 1.873,33

3. Francuska 1.870

4. Engleska 1.834,12

5. Brazil 1.760,46

6. Portugal 1.760,38

7. Holandija 1.756,27

8. Belgija 1.730,71

9. Nemačka 1.724,15

10. Hrvatska 1.716,88

37. Srbija 1.506,34

