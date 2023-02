Srbiji četiri medalje na MMA Svetskom prvenstvu, Brave spektakl za kraj

BEOGRAD – Srpski takmičari osvojili su četiri medalje na amaterskom MMA Svetskom prvenstvu, koje je po prvi put u istoriji održano u Beogradu.

Zlatnu medalju je osvojila Nikolija Milošević u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 61,2 kilograma. Bronzu su osvojili seniori Veljko Aleksić (do 77,1 kg), Dževad Baltić (do 93 kg) i juniorka Milica Glušica (do 65,8 kg).

Na SP u beogradskoj „Štark areni“ učestvovalo je 550 takmičara iz 62 zemlje. Beograd je bio prvi evropski domaćin u istoriji SP.

„Mnogo posla, mnogo rada i truda, mnogo znoja prolili smo moj tim i ja prvo da bismo dobili organizaciju SP, a onda još više da opravdamo ukazano poverenje. Hvala svim ljudima koji su pomogli da nam se ceo svet divi posle ovih prelepih sedam dana MMA spektakla u Beogradu. Svaka čast srpskim borcima koji su pokazali da će naša zemlja još dugo igrati bitnu ulogu na MMA mapi sveta“, predsednik srpskog MMA saveza Luka Nikolić.

Na kraju je održan „Brave CF 69“ spektakl na kome su učestvovala i tri srpska borca.

Aleksandar Stojić je pobedio odlukom sudija Marćina Narušča. Darko Stojić je poražen tehničkim nokautom od Šamila Gazijeva, kao i Aleksandar Terzić od Patrika Čelića.

U glavnoj borbi večeri za titulu „Brave CF“ šampiona lake kategorije, Abdisalam Ulu Kubaničbek je pobedio Kamila Magomedova.

(Tanjug)

