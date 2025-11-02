Srđan Blagojević nije više trener fudbalera Partizana

U saopštenju se navodi da je odluka doneta na predlog potpredsednika za sportska pitanja Predraga Mijatovića, kao i da će u naredne dve utakmice, do reprezentativne pauze, ekipu Partizana voditi pomoćni treneri Marko Jovanović i Đorđije Ćetković.

Partizan je izgubio u svoje prošle dve utakmice. Crno-beli su porazom od Mačve (0:2) u utorak eliminisani u šesnaestini finala Kupa Srbije, dok su u subotu u Super ligi Srbije izgubili od Čukaričkog (1:4) i time propustili šansu da preuzmu prvo mesto na tabeli državnog prvenstva.

Crno-beli su zabeležili šest pobeda u sedam utakmica koje su prethodile ta dva poraza, zabeleživši jedini poraz u tom periodu u „večitom“ derbiju protiv Crvene zvezde, i trenutno zauzimaju drugo mesto na tabeli Super lige Srbije sa 31 bodom, isto koliko ima i prvoplasirana Crvena zvezda, koja ima i utakmicu manje.

Blagojević je ekipu Partizana preuzeo 1. januara ove godine. Crno-beli su pod njegovim vođstvom prošlu sezonu završili kao drugi na tabeli Super lige Srbije, dok su u kvalifikacijama za međunarodna takmičenja ovog leta došli do trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija, u kom ih je eliminisao škotski Hibernijan.

„Fudbalski klub Partizan se zahvaljuje gospodinu Blagojeviću na dosadašnjem radu i želi mu mnogo uspeha u nastavku karijere“, piše u saopštenju crno-belih.

(Beta)

