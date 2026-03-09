Srđan Blagojević ponovo imenovan za trenera Partizana

Fudbalski klub Partizan ponovo je danas postavio Srđana Blagojevića za trenera tog kluba.

„Na danas održanoj sednici Upravnog odbora Fudbalskog kluba Partizan izvršena je analiza sportskih rezultata od starta prolećnog dela prvenstva. Rezultati su za Klub neprihvatljivi. Dodatno je ocenjeno da je neophodno da se preduzmu aktivnosti kako bi se kriza rezultata, a posebno kriza stručnog rada, zaustavile“, navodi se u saopštenju Partizana.

„Upravni odbor je većinom glasova (4-1) imenovao Srđana Blagojevića za novog šefa stručnog štaba. Novi stručni štab će sa radom početi sutra, 10. marta 2026. godine“, dodaje se u saopštenju.

Srđan Blagojević je predvodio Partizan u prvom delu sezone, ali je smenjen sa te funkcije početkom novembra, na predlog potpredsednika za sportska pitanja Predraga Mijatovića.

Njega je zamenio Nenad Stojaković, ali je i on smenjen 23. februara nakon poraza u derbiju od Crvene zvezde.

Blagojević će na klupi naslediti Damira Čakara koji je predvodio crno-bele na dve poslednje utakmice, u kojima je Partizan upisao dva poraza, od OFK Beograda i juče od Vojvodine.

Partizan je drugi na tabeli Super lige Srbije sa 53 osvojena boda, odnosno ima deset manje od prvoplasirane Crvene zvezde.

(Beta)

