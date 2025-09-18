Srđan Mijailović potpisao dvogodišnji ugovor sa Čukaričkim

Dosadašnji fudbaler Al Vasla Srđan Mijailović potpisao je danas dvogodišnji ugovor sa Čukaričkim.

„Drago mi je da sam se vratio u Srbiju i što je izbor pao baš na Čukarički. Ovo je klub koji mi je mnogo pomogao u karijeri, koji mi je dao šansu posle pauze i u kome sam se osećao kao da sam deo porodice. Znam gde sam došao, dugujem veliku zahvalnost upravi kluba na čelu sa Vladimirom Matijaševićem“, rekao je 31-godišnji vezni fudbaler za klupski sajt.

Mijailović se vratio u Čukarički, za koji je u prvom mandatu od 2020. do 2022. godine odigrao 67 utakmica i postigao dva gola. Igrao je još u dva navrata za Crvenu zvezdu, Kajserispor i Krila Sovjetov, a prošle godine za Al Vasl iz Dubaija.

„Čukarički je i dalje klub u vrhu srpskog fudbala, sa velikim ambicijama. Nadam se da ću uspeti da pomognem klubu da ostvaruje bolje rezultate i da se vrati tamo gde mu je i mesto“, naveo je Mijailović.

Čukarički je pre Mijailovića angažovao Pola Embonga, Andreju Stojanovića, Abubakara Sisea, Nenada Tomovića, Ognjena Abramušića, Matiju Marsenića i Ismaila Maigu.

Klub su napustili Mihajlo Cvetković, Andrej Bačanin, Đorđe Ivanović, Nikola Stanković, Miladin Stevanović, Vukašin Jovanović, Nemanja Milojević, Stefan Hajdin i Mitar Ergelaš.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com