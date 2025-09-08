Srpska kik-bokserska Aleksandra Krstić prvakinja sveta u WAKO Pro verziji

Srpska kik-bokserka Aleksandra Krstić osvojila je titulu profesionalne prvakinje sveta u WAKO Pro verziji, pošto je u reviji održanoj u Novom Sadu, u kategoriji do 65 kilograma pobedila Italijanku Rebeku Vajani 3:0.

„Bio je ovo izuzetno težak meč, fizički vrlo zahtevan pošto je trajao pet rundi po tri minuta. Italijanka Vajani je dosta nezgodan borac, od starta je nametnula jak tempo i imala sam malo problema da se naviknem na njen stil, ali treća runda je bila presudna. Mnogo sam srećna što sam osvojila ovu titulu, jedinu koja mi je nedostajala, tako da sam sam sad objedinila sve trofeje koji se mogu osvojiti“, navela je Krstić, preneo je danas Kik boks savez Srbije.

Krstić će se boriti za reprezentaciju Srbije na predstojećem Svetskom prvenstvu u Abu Dabiju.

„Šampionat sveta je u novembru. Već sam četiri puta osvajala zlatnu medalju, pa ću i na ovom šampionatu imati najveće moguće ambicije. Što se profi ringa tiče, u decembru planiram jedan ili dva meča čime bih okončala ovu godinu“, rekla je Krstić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com