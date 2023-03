Srpske bokserke Šiljković i Matović u osmini finala SP, Zekić zaustavljena

NJU DELHI – Srpske bokserke Snežana Šiljković i Milena Matović plasirale su se danas u osminu finala Svetskog prvenstva u Nju Delhiju.

Šiljković je u kategoriji do 48 kilograma savladala Gunel Rahimovu iz Azerbejdžana, jednoglasno 5:0 i sledi joj duel protiv Farzone Fozilove iz Uzbekistana.

„Zadovoljna sam, mislim da sam bila dosta ubedljiva i zasluženo pobedila. Sledi Uzbekistanka sa kojom sam sparingovala ovde i nadam se najboljem“, izjavila je Šiljković.

Veliku pobedu u kategoriji do 66 kilograma ostvarila je Matovićeva, koja je posle izgubljene prve runde preokrenula protiv Seme Ćaliskijan iz Turske 5:0, bronzane sa prethodnog šampionata sveta u Istanbulu.

„Sačekala sam svoj trenutak, krenula sam žestoko posle izgubljene runde i mislim da zasluženo idem dalje“, rekl je Matovićeva, koju u narednoj rundi čeka Kineskinja Jang Li.

Jelena Zekić, u kategoriji do 54 kilograma, posle velike borbe poražena je od naturalizovane Italijanke Olene Savčuk 5:0.

„Ne mogu da budem zadovoljna, pre svega sudijskim kriterijumom, mada je rivalka veoma iskusna i kvalitetna. Prošle godine bila sam blizu medalje, a sada se okrećem Evropskim igrama i kvalifikacijama za Pariz“, rekla je Zekić.

Selektor bokserki Marko Tubić istakao je da sa učinkom 5:1, uprkos porazu Zekićeve, moramo da budemo zadovoljni dosadašnjim učinkom na šampionatu.

„Zekićeva nije imala dan, a rivalka je takođe kvalitetna. Sa druge strane Šiljković i Matović su se sjajno borile i zasluženo prošle dalje. Ostaje još Jelena Janićijević da izađe u ring, njen meč je 21. marta. Dan ranije Sara Ćirković boksuje za četvrtfinale, čekamo raspored i nadamo se najboljem“, zaključio je Tubić.

(Tanjug)

