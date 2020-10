Srpski derbi otvara turnir u Beču

Najbolji teniser sveta Novak Đoković sastaće se sa Filipom Krajinovićem u prvom kolu ATP turnira iz serije 500 u Beču, odlučeno je žrebom.

Tako će srpski derbi obeležiti prvu rundu takmičenja u austrijskom gradu u kojem Đoković nastupa posle 13 godina.

Đoković je 2007. osvojio trofej pobedom nad Stanom Vavrinkom u finalu i sada se vraća u Beč u pokušaju da skupi dodatne bodove.

On neće učestvovati na mastersu u Parizu, ali će mu ostati 1.000 bodova zbog prošlogodišnjeg trijumfa, pa će takmičenje u Beču biti prava prilika da dodatno uveća prednost nad drugoplasiranim Rafaelom Nadalom.

This is the @erstebankopen singles main draw!#erstebankopen pic.twitter.com/mf4kvdSdJ8

— Erste Bank Open (@ErsteBankOpen) October 24, 2020