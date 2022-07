Srpski rvači doneli pet medalja iz Rumunije

BEOGRAD – Rvačka reprezentacija Srbije osvojila je jednu zlatnu i četiri bronzane medalje na turniru „Jon Kornianu i Ladislav Simon“ u grčko-rimskom i slobodnom stilu, koji je održan u Rumuniji, saopštio je Rvački savez Srbije.

Naša selekcija je ekipno osvojila treće mesto na turniru u Rumuniji.

Zlatna medalja je pripala Zurabiju Datunašviliju, koji je trijumfovao u kategoriji do 87 kilograma. On je u kvalifikacijama prvo pobedio Kazahstanca Burzhana Musina 7:1, a potom je u četvrtfinalu savladao Kineza Haitaoa Kiana 9:0. Srpski rvač je u polufinalu bio bolji od Guramija Kecurianija 3:1, a Datunašvili je u finalu pobedio Robertija Kobliašvilija rezultatom 5:0.

Viktor Nemeš je u kategoriji do 77 kilograma osvojio bronzu pobedivši Beka Mamukašvilija iz Gruzije rezultatom 12:1. Sebastijan Nađ je osvojio bronzu u kategoriji do 67 kg, a u borbi za treće mesto pobedio je Kazahstanca Danijara Kalenova rezultatom 4:1. Mihail Kadžaja je u kategoriji do 97 kg pobedom nad Šange Žangom iz Kine rezultatom 5:3 stigao do bronzane medalje. Boris Petrušić je osvojio bronzu u kategoriji do 130 kg pobedom nad domaćim rvačem Geanom Alijem rezultatom 5:2.

„Presrećan sam što smo postigli ovakve rezultate za Srbiju. Pet medalja sa jednog takmičenja je stvarno ogroman uspeh i pokazatelj da je naš sistem treniranja, rada i pripremnog procesa pobednički. Sva ova takmičenja su testovi koje uspešno prolazimo do Svetskog prvenstva u Beogradu koje će biti održano od 10. do 18. septembra, a na kom se nadam da ćemo pokazati maksimalnu fokusiranost, snagu, izdržljivost i taktiku“, izjavio je Datunašvili.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.