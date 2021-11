Srpski teniseri: S Đokovićem smo jedan od favorita u Dejvis

BEOGRAD – Teniski reprezentativci Srbije optimistično dočekuju nastup na finalnom turniru Svetske grupe Dejvis kup.

Teniseri Srbije započeli su danas pripreme u Beogradu na „TC Novak“, gde će trenirati do 20. novembra.

Finalni turnir Svetske grupe Dejvis kupa biće održan od 25. novembra do 5. decembra 2021. godine u tri grada (Madrid, Insbruk i Torino), a selekcija Srbije smeštena je u grupu F sa Nemačkom i Austrijom, a međusobni mečevi igraće se u Insbruku.

Miomir Kecmanović kaže da će tim biti spreman za ono što ih očekuje u Austriji

„Oduvek mi je bila želja da igram za Srbiju u Dejvis kupu, igrao sam u Tokiju, nadam se da ću imati priliku da igram u Austriji. U dobroj sam formi, dobro treniram, imamo još vremena da se uigramo i biću spreman kada bude trebalo“, rekao je Kecmanović novinarima.

Laslo Đere ističe da je atmosfera odlična kao i svaki put.

„Četvrta godina da sam u Dejvis kupu. To me raduje, uvek mi je čast da igram za Srbiju. Imali smo solidne sezone, godina je bila teška puna iskušenja. Malo smo se odmorili, treniraćemo i punom parom ćemo krenuti na Dejvis kup. Verujem u nas, imamo odlične igrače, pogotovo sa Novakom. Sigurno smo jedan od favorita“, istakao je Đere.

Dušan Lajović kaže da su svi momci došli sa pozitivnom energijom, iako celokupna sezona svih nije bila najidealnija.

„Mislim da timski duh i posvećenost timu to može lako da preokrene. Novak će nam se pridružiti posle Torina, on donosi novu dimenziju timu. Nadamo se dobrom rezultatu. U grupi smo jakim reprezentacijama s obzirom da im ne igraju najbolji igrači, to je olakšavajuća okolnost za nas. Nadam se da možemo da porđemo te grupe. Imam dobar tim, na neki način smo se ukalupili. Očekujem sebe i od svih da daju svoj maksimum“, rekao je Lajović.

Filip Krajinović takođe se raduje okupljanju i ističe da je Srbija sa najboljim teniserom sveta favorit.

„Srećan sam što smo se svi okupili, nažalost bez Novaka, ali svi znamo gde je. Uradićemo sve što je do nas da se spremimo. Igramo sa Austrijom i Nemačkom, koje su bez Tima i Zvereva. Očekuju nas teško mečevi. Sa Novakom mislim da smo favoriti. Iskreno se nadam pobedama“, naveo je Krajinović.

(Tanjug)

