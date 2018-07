Srpski vaterpolisti: Nismo toliki favoriti kao što tvrde Madjari

Srpski vaterpolo reprezentativci rekli su danas da njihov tim nije „toliki favorit“ u četvrtfinalu Evropskog prvenstva kao što tvrde Madjari.

„Odlično se poznajemo, mlad su tim, projektovan za nekoliko godina. Iskoristili smo pauzu da ostanemo u tenziji. Imamo ranije iskustva i verujem da će sve biti kako treba. Oni su rasterećeni, ali mi nismo toliki favoriti koliko oni tvrde. Vamoš i Zalanki su najveća opasnost. Levoruki šuteri uz golamana kakav je Viktor Nađi mogu da budu opasan rival. Uvek forsiraju šuteve tako da je ključ utakmice naša odbrana“, rekao je Branislav Mitrović uoči duela u Barseloni.

Kao opasnost, srpski vaterpolisti vide to što su imali tri slobodna dana.

„Nema iznenadjenja u igri. Ako budemo na našem nivou, sa našim ritmom, rečju ako bude naš vaterpolo, bliži smo polufinalu. Vamšo i Zalanki preuzimaju odgovornost na sebe, ali uvek neko može da iskoči iz sistema. Kada im krene imaju neverovatne poteze. U sastavu nema nekoliko iskusnih igrača ali to ne znači da se predaju. U četrvfinalu niko ne igra da izgubi. Nemamo nikakav pritisak sa strane, najveći je onaj koji dajemo sebi“, kazao je Stefan Mitrović.

Milan Aleksić je rekao da je Madjarska jaka bez obzira na to što joj nedostaje nekoliko igrača.

„Do sada su bili ispod nivoa, ali to ne sme da nas zavara, ništa ne znači. Znamo dobro kakvi su to igrači. Sećam se Šangaja, gublili smo tri, četiri gola razlike i na kraju pobedili u polufinalu svetskog prvenstva. To je pouka, boriti se i igrati do kraja bez obzira na rezultat. Znao sam odlično golmana, klupski smo drugovi. Zna i on nas, pa videćemo. Psihologija…“, rekao je Aleksić.

Srbija i Madjarska sastaće se u utorak od 17.00.

(Beta)