Srušio se na treningu: Srpski košarkaš doživeo moždani udar

Strašne vesti stižu iz Grčke – srpski košarkaš i član AEK, Stevan Jelovac, srušio se na treningu u nedelju uveče i u bolnici je završio usled moždanog udara.

"This is stronger than basketball. We hope he is recovering well, the most important thing in life is health. This game is for him. We wish him the best, hope to be soon with us." – @qcolom10 dedicating the W to Stevan Jelovac 🖤💛

— Basketball Champions League (@BasketballCL) November 15, 2021