„Šta si uradio?“: Novak ‘ribao’ sudiju zbog provokacija sa tribina

Novak Đoković pobedio je Holanđanina Talona Grikspora sa 3-0 u 2. kolu US Opena, usput se obračunao sa provokatorima.

Too easy for the world No. 1. @DjokerNole | #USOpen pic.twitter.com/dc8ZIcDml8

Najbolji teniser sveta rutinski je savladao rivala i kontrolisao svaki trenutak meča, ali ga je iznerviralo što se sudija nije potrudio da do kraja radi svoj deo posla.

Provokatori sa tribina su ispuštali krike i vikali tokom razmene udaraca i to je kulminiralo na početku 3. seta.

Pri vođstvu Đokovića od 2-0 u setovima i dobrog početka treći set, Novak više nije želeo da toleriše gluposti jedne grupe navijača.

U padu koncentracije, propala mu je šansa da napadne brejk u 1. gemu 3. seta, pa je otišao do sudije.

Djokovic complaining again about the heckler.

Umpire "doesn't control the situation." "At least tell him!" (commies)

Novak: "He's doin it during the point, just before I hit the ball"

People in that group laughing, unbothered.

Why is this happening? pic.twitter.com/FMN9VX708d

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) September 3, 2021