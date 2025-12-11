Stanić strelac i asistent u remiju Ludogoreca i PAOK-a u LE

Fudbaleri Ludogoreca odigrali su večeras na svom terenu u Razgradu nerešeno protiv PAOK-a 3:3, u utakmici šestog kola ligaške faze Lige Evropa.

Prednost Ludogorecu doneo je srpski vezista Petar Stanić u 33. minutu, svojim šestim pogotkom u ovosezonskoj ligaškoj fazi Lige Evropa, čiji je najbolji strelac.

PAOK je izjednačio golom Kirila Despodova u 39. minutu, a potom i poveo pogotkom Alesandra Voljaka u 48. minutu.

Izjednačenje Ludogorecu doneo je Olivije Verdon pogotkom u 71. minutu, a vođstvo bugarskom timu vratio je Ivajlo Čočev golom u 77. minutu, na asistenciju Stanića.

PAOK je remi izborio pogotkom Anestisa Mitoua u 90. minutu.

Stanić je odigrao celu utakmicu za Ludogorec, dok je njegov sunarodnik u ekipi PAOK-a Andrija Živković u igru ušao u 67. minutu.

Ludogorec zauzima 24. mesto na tabeli sa sedam bodova, dok se PAOK nalazi na 15. poziciji sa devet bodova.

Ludogorec će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Glazgovu protiv Rendžersa, dok će PAOK u Solunu dočekati Betis.

Štutgart je na svom terenu pobedio Makabi iz Tel Aviva 4:1.

Prednost Štutgartu doneo je Lorenc Asinjon golom u 24. minutu, a vođstvo je uvećao Tijago Tomas pogotkom u 37. minutu.

Treći gol za Štutgart postigao je Maksimilijan Mitelštadt iz penala u 50. minutu, a prvi za Makabi Roj Revivo dva minuta kasnije.

Konačan rezultat postavio je defanzivac Štutgarta Joša Vagnoman pogotkom u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

Srpski vezista u ekipi Štutgarta Lazar Jovanović započeo je utakmicu kao starter, da bi iz igre izašao u 74. minutu, dok je njegov sunarodnik u ekipi Makabija Kristijan Belić meč propustio zbog povrede.

Štutgart je šesti na tabeli sa 12 bodova, dok Makabi, koji sa klupe predvodi srpski trener Žarko Lazetić, zauzima pretposlednje, 35. mesto sa jednim bodom.

Oba kluba će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu, Štutgart u Rimu protiv Rome, a Makabi protiv Frajburga.

Notingem Forest je na gostujućem terenu pobedio Utreht 2:1.

Prednost Notingem Forestu doneo je Arno Kalimuendo golom u 52. minutu, a izjednačenje Utrehtu Majk van der Horn pogotkom u 73. minutu.

Pobedonosan gol za Notingem Forest postigao je Igor Žezus u 88. minutu.

Srpski defanzivac u ekipi Notingem Foresta Nikola Milenković ušao je u igru u 69. minutu.

Notingem Forest je osmi na tabeli sa 11 bodova, dok Utreht zauzima 32. mesto sa jednim bodom.

Notingem Forest će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu protiv Brage, dok će Utreht dočekati Genk.

Betis je na gostujućem terenu pobedio Dinamo Zagreb 3:1.

Prednost Betisu doneo je defanzivac Dinama Serhi Dominges autogolom u 31. minutu, a vođstvo je uvećao Rodrigo Rikelme pogotkom u 34. minutu.

Treći gol za Betis postigao je Antoni u 38. minutu, dok je konačan rezultat postavio defanzivac Dinama Niko Galešić pogotkom u 89. minutu.

Betis je drugi na tabeli sa 14 bodova, jednim manje od prvoplasiranog Midtjilanda, dok Dinamo zauzima 25. mesto sa sedam bodova.

Betis će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Solunu protiv PAOK-a, dok će Dinamo u Zagrebu dočekati rumunski FCSB.

Midtjiland je na svom terenu u Herningu pobedio Genk 1:0, dok je Ferencvaroš kao domaćin u Budimpešti savladao Rendžers 2:1.

Srpski napadač u ekipi Ferencvaroši Aleksandar Pešić ušao je u igru u 90. minutu tog duela.

Braga je na gostujućem terenu pobedila Nicu 1:0, dok je Jang Bojs kao domaćin u Bernu savladao Lil 1:0.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com