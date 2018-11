Stanković: Zvezda čudo neviđeno, podrška za SP 2030.

BEOGRAD – Bivši proslavljeni srpski fudbaler Dejan Stanković kaže da je njegov bivši klub Crvena zvezda napravio čudo nad čudima kada je savladao Liverpul (2:0) u Ligi šampiona i priznao da je bio zbunjen velikim iznenađenjem u Beogradu.

„Po ko zna koji put se pokazalo da je Zvezda čudo neviđeno i da je fudbal, generalno, nekad tako teško objašnjiv. Znam šta je moguće kad se izađe na ‘Marakanu’, doživeo sam toliko puta. I, opet, sam bio zbunjen onim što sam video protiv Liverpula“, rekao je Stanković.

Rekorder po broju nastupa za reprezentaciju Srbije (103) dotakao se i trijumfa tima Mladena Krstajića protiv Crne Gore (2:1) u Ligi nacija.

„Važna pobeda Srbije, zaslužena pre svega, a mogli smo jos toliko golova da postignemo. Upisana su tri boda i sada nam ostaje još pobeda nad Litvanijom u Beogradu da bismo mogli da kažemo da su momci ispunili cilj. Dolazim na tu utakmicu, jer mislim da je važno da svi pružimo podrsku ‘orlovima'“, najavio je Stanković.

Vest da će Srbija da se uključi u trku za dobijanje Mundijala 2030, Stanković je dočekao sa velikim oduševljenjem.

„Dižem ruku za tu ideju, bez dileme. Za ozbiljnu je diskusiju koliko je to moguće da se dogodi, šta sve treba da se preduzme u tom pravcu, ali sama pomisao koliko bi to Srbiji moglo da donese, budi u meni pozitivan osećaj. To bi mnogo značilo za razvoj fudbala u čitavom regionu, u pogledu infrastrukture i zato se iskreno nadam da bi Srbija mogla da napravi čudo i zajedno sa ostalima uspe da dobije organizaciju Mundijala“m kazao je on.

Stanković, koji je pokrenuo fudbalski kamp „Deki 5“ za decu uzrasta od devet do 15 godina, najavio je da će taj kamp biti organizovan u Australiji u januaru sledeće godine.

„Posetićemo Melburn, Sidnej i Brizbejn u drugoj polovini januara. Velike zasluge za to pripadaju Milošu Ninkoviću, koga izuzetno poštujem u igračkom i ljudskom smislu. Na njegov predlog sam odmah pozitivno odreagovao i ubeđen sam da će ta epizoda biti interesantna za sve učesnike“, rekao je bivši reprezentativac.

Posebnu draž boravku Stankovića u Australiji daje činjenica da će u isto vreme biti na programu i prvi teniski gren slem u sezoni, Otvoreno prvenstvo Australije, na kome će Novak Đoković juriti trofej.

„Jedan sam od miliona Srba koji se divi svemu što radi i što je uradio Đoković. Imao sam privilegiju da se upoznamo, da se nekoliko puta družimo i svim srcem sam uz njega. Najavio sam mu moj put u Australija i nadam se da će biti mogućnosti i da se vidimo i proslavimo još jedan njegov trofej“, zaključio je Stanković.

