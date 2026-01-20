Stefan Gudelj produžio ugovor sa Zvezdom do 2029. godine

„Kao dete sam sanjao da potpišem ugovor sa Crvenom zvezdom, naporno sam radio, na kraju se sve isplatilo. Zahvalio bih klubu na poverenju i ukazanoj prilici, daću sve od sebe da opravdam očekivanja. Mladi igrači u Crvenoj zvezdi danas dobijaju šansu, iskoristio sam priliku da se na pripremama dokažem i da se nametnem, a novi ugovor je nagrada za to“, rekao je Gudelj za klupski sajt.

Gudelj je rođen 2006. godine u Trebinju, a fudbalom je počeo da se bavi u Leotaru.

Nastavio je razvoj kroz mlađe kategorije Crvene zvezde, gde je u omladinskoj selekciji nosio i kapitensku traku. Tokom jesenjeg dela sezone 2025/2026 mladi defanzivac se nalazio u protokolu za utakmice prvog tima, ali nije zabeležio zvaničan nastup.

Igrajući za razvojni tim Grafičar pružao je zapažene partije i zaslužio poziv trenera Zvezde Dejana Stankovića.

U januaru 2026. godine priključen je prvom timu Crvene zvezde na zimskim pripremama, gde je ostavio izuzetan utisak i izborio se za mesto u seniorskoj ekipi, navodi se u saopštenju.

(Beta)

