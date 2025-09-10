Stefan Jović novi košarkaš Bajern Minhena

Srpski košarkaš Stefan Jović novi je igrač Bajern Minhena, saopštio je danas nemački klub.

Bajern nije naveo detalje ugovora 34-godišnjeg srpskog plejmejkera, koji je za klub iz Minhena već igrao od 2017. do 2019. godine.

Jović je prethodne dve sezone nastupao za Valensiju, a u Bajern je stigao nakon povrede litvanskog plejmejkera Rokasa Jokubaitisa, kog je nemački klub doveo u avgustu.

„Nije tajna da smo morali da reagujemo na tešku povredu Rokasa Jokubaitisa i da je to, tako kasno tokom leta, bilo veoma zahtevno. Zato smo još srećniji što smo uspeli da dovedemo Stefana, iskusnog i poznatog plejmejkera, za koga smatramo da se savršeno uklapa u naš sistem. Osim toga, veoma dobro poznaje Minhen i Evroligu. Stefan je pokazao i na nedavnom Evropskom prvenstvu da je u vrlo dobroj formi. Radujemo se ovom pojačanju u bekovskoj liniji i njegovom pozitivnom uticaju na tim“, naveo je sportski direktor Bajerna Dragan Tarlać, a preneo sajt kluba.

Jović je u karijeri nastupao i za Saragosu, Panatinaikos, Himki, Crvenu zvezdu, Radnički iz Kragujevca i Slogu iz Kraljeva, dok je za reprezentaciju Srbije na ovogodišnjem Evropskom prvenstvu u proseku beležio 3,7 poena, 5,5 asistencija, 2,7 skokova i jednu ukradenu loptu.

„Kada sam tokom vikenda čuo za interesovanje Bajerna, odluka je za mene bila odmah jasna. Tada smo imali veoma uspešan period, klub se dosta razvio i tamo smo se osećali veoma, veoma prijatno. Posebno moj najstariji sin ima lepe uspomene na Minhen i odmah je bio oduševljen. Dakle, to nije bila samo sportska, već i porodična odluka. Takođe veoma dobro poznajem medicinski tim, jer je provera u Minhenu svakog leta deo moje pripreme. Spreman sam i radujem se ovom izazovu“, rekao je Jović.

Jović je naveo i da se već čuo sa trenerom Bajerna Gordonom Herbertom.

„Biću spreman, bilo za manje ili više minuta, to će se razvijati. Znam da je treneru odbrana veoma važna i tu želim da pomognem. Uopšteno, to je moja igra – pomoći timu, igrati za ekipu i kontrolisati igru“, kazao je srpski plejmejker.

Saigrač Joviću u Bajernu biće i njegov sunarodnik Vladimir Lučić.

(Beta)

