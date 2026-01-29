Stefan Mitrović i Saša Zdjelar novi fudbaleri Partizana

Srpski fudbaleri Stefan Mitrović i Saša Zdjelar novi su igrači Partizana, saopštio je danas beogradski klub.

Partizan nije otkrio detalje ugovora koje je potpisao sa 35-godišnjim štoperom i 30-godišnjim defanzivnim vezistom.

Mitrović u Partizan stiže iz Genta, a pre dolaska u belgijski klub je igrao i u prvim ligama Španije, Francuske i Nemačke za Hetafe, Valjadolid, Strazbur i Frajburg.

Zdjelar je za Partizan već nastupao od 2018. do 2022. godine, obavljajući i funkciju kapitena pred kraj svog prvog mandata, a u crno-bele se vraća nakon tri godine provedene u Rusiji igrajući za CSKA Moskvu i Zenit iz Sankt Peterburga, s kojim je raskinuo ugovor u avgustu prošle godine.

Oba igrača su više puta nastupila za reprezentaciju Srbije, Mitrović je odigrao 36 utakmica za seniorski nacionalni tim, čiji je bio deo i na Svetskom prvenstvu u Kataru, dok je Zdjelar zabeležio devet nastupa za selekciju svoje zemlje.

Predstavljanje dva nova pojačanja crno-belih zakazano je za petak, 30. januar.

Nakon prvog dela sezone u Super ligi Srbije, Partizan je prvi na tabeli sa 46 bodova, jednim više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Crno-beli će prvu utakmicu u Super ligi Srbije nakon zimske pauze odigrati u u subotu, 31. januara, kad će u Beogradu dočekati Radnički iz Niša.

(Beta)

