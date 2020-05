Štimac: NIje realno da se brzo vratimo na teren….

BEOGRAD – Košarkaš Crvene zvezde Vladimir Štimac izjavio je da će igračima biti potrebno najmanje mesec dana za pripreme i da smatra da nije realno da se brzo počne sa utakmicama.

„Moje mišljenje je da, ako gledaju zdravlje igrača, da to sve treba da se smiri i da se puste igrači da se spreme za sledeću sezonu i da ona krene normalno. Evroliga se čeka da se odluči, mi ćemo morati to da pratimo i videćemo šta će biti. To je samo moje mišljenje, ja sam jedan i ima drugih, onih koji vode ligu, a mi ćemo uraditi kako bude bilo procenjeno da može“, rekao je Štimac za TV Prva.

Evroliga će odluku o nastavku sezone doneti 24. maja.

(Tanjug)