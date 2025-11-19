Stiv Meklaren nije više selektor reprezentacije Jamajke

„U poslednjih 18 meseci dao sam sve što sam mogao za ovaj posao. Vođenje ove ekipe bila je jedna od najvećih časti u moj karijeri. Ali fudbal je posao rezultata i sada nismo ispunili cilj, da se plasiramo direktno iz ove grupe. Obaveza vođe je da istupi, preuzme odgovornost u najboljem interesu ekipe. Nakon dubokog razmišljanja i iskrene procene, odlučio sam da se povučem sa mesta selektora“, rekao je Meklaren, preneli su britanski mediji.
Meklaren je napustio ekipu posle 18 meseci i remija u Kingstonu protiv Kurasaa 0:0, u noći između utorka i srede. Kurasao je postao najmanja država koja se plasirala na Svetsko prvenstvo, pošto je bez poraza završio takmičenje u grupi.
Jamajka će igrati u baražu, a za direktan plasman bila joj je potrebna pobeda.
„Ponekad je najbolja stvar koju lider može da uradi da prepozna kada je potreban svež glas, nova energija i drugačija perspektiva da bi tim napredovao“, dodao je Meklaren.
(Beta)
