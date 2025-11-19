Stiv Meklaren nije više selektor reprezentacije Jamajke

Selektor fudbalske reprezentacije Jamajke Stiv Meklaren podneo je danas ostavku nakon što ekipa nije direktno uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo 2026. godine.

„U poslednjih 18 meseci dao sam sve što sam mogao za ovaj posao. Vođenje ove ekipe bila je jedna od najvećih časti u moj karijeri. Ali fudbal je posao rezultata i sada nismo ispunili cilj, da se plasiramo direktno iz ove grupe. Obaveza vođe je da istupi, preuzme odgovornost u najboljem interesu ekipe. Nakon dubokog razmišljanja i iskrene procene, odlučio sam da se povučem sa mesta selektora“, rekao je Meklaren, preneli su britanski mediji.

Meklaren je napustio ekipu posle 18 meseci i remija u Kingstonu protiv Kurasaa 0:0, u noći između utorka i srede. Kurasao je postao najmanja država koja se plasirala na Svetsko prvenstvo, pošto je bez poraza završio takmičenje u grupi.

Jamajka će igrati u baražu, a za direktan plasman bila joj je potrebna pobeda.

„Ponekad je najbolja stvar koju lider može da uradi da prepozna kada je potreban svež glas, nova energija i drugačija perspektiva da bi tim napredovao“, dodao je Meklaren.

(Beta)

