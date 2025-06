Stivens: Tejtum se dobro oporavlja, ali neće se vratiti dok ne bude potpuno zdrav

Predsednik košarkaških operacija Boston Seltiksa Bred Stivens rekao je da se igrač te ekipe Džejson Tejtum dobro oporavlja posle operacije Ahilove tetive, ali da se neće vratiti na teren dok ne bude potpuno zdrav i spreman.

Tejtum je pokidao desnu Ahilovu tetivu tokom polufinalne serije plej-ofa Istočne konferencije u Američkoj profesionalnoj košarkaškoj ligi (NBA) protiv Njujorka i prošlog meseca podvrgnut je operaciji.

Upitan da li je klub odredio potencijalni vremenski okvir Tejtumovog povratka na teren, Stivens je rekao da niko ne želi da požuruje oporavak zvezde tima.

„Nećemo i ne želimo. Nećemo projektovati vremenski okvir dugo, dugo vremena… To su trenutno mali koraci. On je zapravo odlično napredovao, ali ne znam šta to znači u pogledu vremenskih okvira. Ali to će biti u konsultaciji sa njim i svima ostalima kako bismo bili sigurni da je potpuno zdrav i spreman kada izađe na teren. I to će biti prioritet“, naveo je on.

Očekuje se da će Tejtum propustiti veći deo, ako ne i čitavu narednu sezonu.

(Beta)

