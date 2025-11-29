Stojaković: Bili smo dobri, ali smo imali i sreće

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je da je njegova ekipa igrala dobro i stvorila mnogo šansi u večerašnjoj utakmici Super lige Srbije protiv Javora iz Ivanjice, ali da je, uprkos pobedi u tom duelu, imala sreće da ne primi pogodak u pojedinim situacijama.

„Čestitam Javoru na sjajnoj igri. Mi smo bili dobri, mnogo stvorenih prilika, šuteva u okvir gola, mnogo situacija koje smo automatizovali. Kvalitetni dečaci. Uvek kažem kontinuitet je kvalitet. Moramo neke situacije da treniramo i bolje rešavamo. Greške u pasu, nema reakcije, nismo pravili male faulove i onda to ode u veliku šansu i to je problem. Postoje momenti u tranziciji koje moramo da odbranimo i da ne dođemo u situaciju da strepimo. Imali smo sreće, mislim da smo je zaslužili u odnosu na prošli meč. Te situacije moramo da rešimo da bismo bili stabilniji“, naveo je Stojaković za TV Arena Sport.

Ekipa Partizana je večeras na svom terenu u Beogradu pobedila Javor iz Ivanjice 4:0, u utakmici 17. kola Super lige Srbije, i zabeležila prvi trijumf pod vođstvom Stojakovića.

Crno-beli su prvi na tabeli sa 40 bodova, pet više i sa dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok Javor zauzima 10. mesto sa 20 bodova.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com