Stojaković: Bili smo dobro pripremljeni

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas da je njegova ekipa ušla dobro pripremljena u današnju utakmicu Super lige Srbije protiv Radnika iz Surdulice i uspela da pobedi u duelu za koji on smatra da je bio jako psihološki zahtevan.

„Tu smo. Još uvek smo na pravom putu. Jako teška utakmica sa psihološkog aspekta, ali i dobro pripremljena“, naveo je Stojaković za TV Arena Sport.

Partizan je na gostujućem terenu u Surdulici pobedio Radnik 3:2, u utakmici 22. kola Super lige Srbije.

Stojaković je rekao da su 35-godišnji Stefan Mitrović i 30-godišnji Saša Zdjelar, kojima je ovo bila prva odigrana utakmica otkako su prešli u Partizan u januaru, dali mladoj ekipi crno-belih dodatnu snagu.

Trener Partizana se i zahvalio navijačima crno-belih na pruženoj podršci na današnjoj utakmici.

Partizan je prvi na tabeli sa 50 bodova, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde.

