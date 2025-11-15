Stojaković: Izuzetna mi je čast i privilegija što sam prvi trener Partizana

Novi trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas da mu je čast i privilegija što je imenovan na tu poziciju i dodao da mu je zadatak da stvori kulturu koja će omogućiti klubu da u kontinuitetu napreduje.

„Izuzetna mi je čast i privilegija što sam ovde ispred vas kao prvi trener Partizana. Znam da je većina vas došla zbog gromade od ovog kluba, ali nadam se da ću marljivim radom ubediti vas da jedan dan dođete i zbog Nenada Stojakovića“, naveo je Stojaković okupljenim novinarima na predstavljanju.

Stojaković je u četvrtak imenovan za trenera Partizana i na toj poziciji je zamenio Srđana Blagojevića.

„Ciljevi ovog kluba su postavljeni kroz generacije ljudi koji su prošli kroz njega. Ja ne smem da dozvolim nikome da idemo ispod lestvice koja je postavljena na najvišem nivo. Sadašnji Partizan mogu da uporedim sa Mercedesom koji stoji u garaži. Pala je prašina na njega i on jako retko izađe iz garaže i pokaže performanse koje poseduje. Zadatak mi je da stvorim kulturu performansi koja će u kontinuitetu omogućiti Mercedesu da izađe na autoput i kilometar po kilometar dođe do svog cilja“, dodao je Stojaković.

Stojaković je do sad bio trener Teleoptika, dok je ranije u karijeri vodio i ekipu slovenačke Gorice.

