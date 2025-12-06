Stojaković: Na dobrom smo putu, želimo da tokom cele utakmice budemo u pravom napadačkom ritmu

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas, uoči utakmice Super lige Srbije protiv Radničkog 1923, da njegova ekipa teži tome da u svim narednim mečevima sve vreme bude u dobrom napadačkom ritmu i kontroliše igru.

„Oni su jedna kvalitetna i dobro vođena ekipa, koja je najbolja u tranziciji. Imali smo vremena da treniramo, da se upoznajemo i da neke momente igre automatizujemo. Mislim da smo na dobrom putu da dobre momente zadržimo, a lošije popravimo, i da kontinuitet trajanja dobrih stvari bude duži. Da tokom cele utakmice budemo u pravom napadačkom ritmu i u svakom momentu da budemo pravi i da kontrolišemo igru“, naveo je Stojaković na konferenciji za novinare.

Partizan će u nedelju od 15 časova na gostujućem terenu u Kragujevcu igrati protiv Radničkog 1923, u utakmici 18. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su drugi na tabeli sa 40 bodova, jednim manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok Radnički 1923 zauzima 10. mesto sa 20 bodova.

Na utakmici protiv Mladosti u Lučanima, koja je igrana 3. novembra, trener Radničkog 1923 Mladen Žižović je kolabirao, a potom i preminuo.

Meč je bio prekinut, a Stojaković je rekao da je Radnički pobedom u nastavku te utakmice, koji je bio odigran u sredu, stavio „melem“ na ranu te tragedije, kao i da Žižovićevi saradnici koji su ostali u klubu nastavljaju da sprovode način igre koji je on uspostavio.

„Nažalost, posle te tragedije je sve drugačije ali život i fudbal idu dalje. Oni su pobedili tu zaostalu utakmicu i to je neka pobeda koja je bila melem na ranu te tragedije. Žižović je uspeo da vrati Radnički na put od prošle godine, na put agresivnosti, tranzicije, visokog intenziteta, i to su njegovi saradnici koji su ostali zadržali. Mislim da to nije otišlo mnogo u drugom smeru“, kazao je Stojaković.

Trener Partizana naveo je da će predstojeći meč zbog povreda propustiti defanzivci Stefan Milić, Mateja Milovanović i Mario Jurčević.

„Partizan ima i druge igrače koji imaju kvalitet i koji mogu da odgovore zadacima koji su ispred njih. Povrede su sastavni deo sporta“, rekao je Stojaković.

Stojaković je izjavio i da je igranje Janisa Karabeljova na poziciji levog beka na utakmici protiv Javora bilo „idealno rešenje“ za tadašnji plan igre i dodao da bugarski vezista, uprkos defanzivnim nedostacima, radi mnogo dobrih napadačkih stvari na toj poziciji.

„Janis je sjajan momak i igrač. Znamo za nedostatke u fazi defanzive, ali to što je doneo kad smo imali loptu je bilo neprocenjivo. U fudbalu treba da imaš polivalentne igrače. Svesni smo da Janis nije sposoban fizički svojom brzinom da iznese tu poziciju, ali intelektom i fudbalskim znanjem apsolutno jeste. Zavisi od terena, protivnika, pozicije protivnika na toj strani, mnogo faktora utiče kad biramo tim. Meni je najvažnije da on razume šta mi hoćemo da uradimo“, kazao je Stojaković.

Trener Partizana naveo je i da sreća treba da se zasluži dobrim radom i dodao da želi da kontinuitet dobre igre njegove ekipe bude bolji.

„To su radni momci. Mora kontinuitet igre da bude bolji, neprestan. Dešavaće se situacije gde će protivnik da nas ugrozi. To smo trenirali i radili. To su neke sitne stvari koje kad dođu do golmana izgledaju veliko. Jako su popravljive, nekad su i tehnička greška. Neke greške se mogu popraviti radom, neke pričom, neke vizualnim prikazom. Meni je bitno da igrači razumeju gde smo mi i šta je potrebno da bismo bili bolji“, rekao je Stojaković.

Stojaković je pozvao navijače Partizana da dođu na predstojeći meč u što većem broju i podrže ekipu.

(Beta)

