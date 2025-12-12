Stojaković: Ne očekuje nas lagan posao protiv Napretka

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas da njegov tim ne očekuje „lagan posao“ u duelu protiv Napretka, i dodao da ekipa oseća veliku odgovornost zbog prve pozicije na tabeli, naglasivši da je „uvek teže odbraniti nego osvojiti“ vrh.

„Velika je odgovornost biti na prvom mestu, teže je osvojite nego odbraniti. Mnogi očekuju lagan posao, ali Napredak ovde tri godine nije izgubio. To nas obavezuje na dodatni oprez. Temeljno smo ih analizirali, imaju iskustvo i veliki broj igrača koji dugo igraju Super ligu“, rekao je trener crno-belih na konferenciji za novinare.

Partizan će sutra dočekati Napredak u 19. kolu Super lige Srbije. Partizan je prvi na tabeli sa 43 boda, dva više od drugoplasirane Crvene zvezde.

„Moramo da budemo gladni i pravi ako želimo da ispunimo svoja i očekivanja navijača“, rekao je Stojaković.

Na pitanje da li ga iznenađuje što Partizan ima šansu da osvoji jesenju titulu, Stojaković je odgovorio: „Fokusiran sam na ono što mogu da uradim danas. Lepo je raditi u ambijentu prvog mesta, ali ne razmišljam previše unapred.“

Kada je reč o kadrovskoj situaciji Stojaković je rekao da je „Milić je posle pauze ponovo na terenu i da će biti u konkurenciji“.

O dosadašnjem radu sa ekipom Stojaković kaže da je vreme provedeno na klupi donelo napredak u igri.

„Sa više zajedničkih treninga individualni kvalitet igrača dolazi do izražaja. Sve izgleda bolje i lakše“, rekao je on.

Istakao je da je ove nedelje uveden dodatni individualni rad, pre svega na realizaciji i igri glavom.

„Neki igrači su imali 300–400 ponavljanja, žalili su se i na bol u glavi. Teško je proceniti ko je najbolji, ali rekao bih da je Kostić najprecizniji. Dobri su i Simić i Milošević. Jedna šansa može da odluči utakmicu, zato moramo da budemo efikasniji“, izjavio je Stojaković.

Govorio je i o tome ko najviše može da napreduje u završnici napada.

„Ugrešić ima izuzetan osećaj za prostor, stalno ulazi u šanse, ali u poslednjim mečevima nije bio precizan. Verujem da će to popraviti. I Sek ima prostora za napredak“, rekao je on.

Kada je reč o ambicijama do kraja sezone, Stojaković smatra da tim ima velike mogućnosti za dalji napredak.

„Na svima je da ostanu gladni i fokusirani. Period je naporan i biće važno izvući maksimum do kraja“, zaključio je trener Partizana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com