Stojaković: Nedostajala je želja, IMT je bio gladniji od nas

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je da je ekipa IMT-a igrala sa više želje od njegovog tima u večerašnjoj utakmici Super lige Srbije i dodao da je zbog toga zasluženo pobedila u tom duelu.

„Čestitam IMT-u na zasluženoj pobedi, bili su gladniji od nas. Kontinuitet je kvalitet, moramo da radimo svakodnevno, da li je poslednja utakmica ili prva je nebitno. Ostaje nam da radimo, da se spremimo i budemo bolji. Nedostajala je želja“, naveo je Stojaković za TV Arena Sport.

Partizan je na gostujućem terenu u Loznici izgubio od IMT-a 0:1, u utakmici 20. kola Super lige Srbije.

„Zahvaljujem se velikom broju navijača koji su i danas došli da nas podrže. Nažalost mi to nismo vratili“, dodao je Stojaković.

Partizan na pauzu ide kao prvi na tabeli sa 46 bodova, jednim više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok IMT, koji je večeras prekinuo niz od pet utakmice bez pobede u Super ligi Srbije, zauzima 11. mesto sa 22 boda.

(Beta)

