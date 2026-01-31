Stojaković: Nismo iskoristili svoje šanse, igrači su dali sve od sebe

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je da njegova ekipa nije iskoristila svoje šanse u današnjoj utakmici Super lige Srbije protiv Radničkog iz Niša i dodao da smatra da su, uprkos tome što nisu pobedili u tom duelu, njegovi igrači pružili svoj maksimum.

„Fudbal uvek pokazuje neke stvari. Neke stvari koji se čine nemogućim su moguće, a one koje se čine mogućim su nemoguće, Čestitam igračima Radničkog na fer i poštenoj borbi i navijačima na velikoj podršci. Čestitam i svojim igračima, dali su sve od sebe. Imali smo svoje šanse, nismo ih iskoristili. Idemo dalje, spremamo se, treniramo“, naveo je Stojaković za TV Arena Sport.

Partizan je na svom terenu u Beogradu odigrao nerešeno protiv Radničkog iz Niša 0:0, u utakmici 21. kola Super lige Srbije i svom prvom zvaničnom meču u drugom delu sezone.

Crno-belima je ovo druga uzastopna utakmica bez pobede u Super ligi Srbije, nakon poraza od IMT-a u prethodnom kolu, a na tabeli državnog prvenstva su i dalje prvi sa 47 bodova, dva više i utakmicom više od drugoplasirane Crvene zvezde.

„Treba još više da radimo da unapredimo ove momke, da šanse koje stvaramo i realizujemo“, dodao je Stojaković.

Na pitanje što Janis Karabeljov nije bio u protokolu večeras, Stojaković nije hteo da da odgovor.

Partizan će u narednom kolu Super lige Srbije igrati na gostujućem terenu u Surdulici protiv Radnika.

(Beta)

