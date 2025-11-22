Stojaković: Nismo uspeli da izvedemo ono što sam želeo da primenim

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je da njegova ekipa, nakon promene načina igre protivnika, nije uspela da za odgovarajuće vreme primeni njegove zamisli u večerašnjoj utakmici Super lige Srbije protiv Železničara iz Pančeva i dodao da je, uprkos porazu, zadovoljan zalaganjem svojih igrača u tom duelu.

„Ovo je jako dobar tim, jako dobro vođen, jako dugo su zajedno. Postoje automatizmi koji su tu i ne treba im mnogo vremena da se nameste. Mi smo namestili igru kako nam odgovara u prvih 15 minuta. Oni su jako brzo promenili način igre, a mi nismo uspeli da za kratko vreme izvedemo ono što sam želeo da primenim. Kad promašiš šanse stigne kazna. Momci su dali sve od sebe, time sam zadovoljan“, naveo je Stojaković, kome je ovo bila prva utakmica na kojoj je vodio ekipu crno-belih, za TV Arena Sport.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od Železničara 1:3, u utakmici 16. kola Super lige Srbije.

Crno-beli su prvi na tabeli sa 37 bodova, dva više i sa dve utakmice više od drugoplasirane Crvene zvezde, dok je Železničar četvrti sa 25 bodova.

„Hvala navijačima na podršci, daćemo sve od sebe da opravdamo njihovo poverenje i da nastavimo da idemo ka cilju“, dodao je Stojaković.

Stojaković je pružio podršku Darku Božoviću, koji se leči od teške bolesti.

