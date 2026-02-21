Stojaković: Potpuno smo fokusirani, verujem u našu mladost

Trener Partizan Nenad Stojaković izjavio je danas uoči 178. večitog derbija da njegova ekipa može da funkcioniše jedino uz maksimalan angažman svih igrača, ističući da su crno-beli već danima potpuno fokusirani na duel sa Crvenom zvezdom.

Derbi će biti odigran u nedelju od 17 časova na stadionu „Rajko Mitić“, a Stojaković je naglasio da je Partizan praktično još od završetka utakmice sa Spartakom u potpunosti usmeren ka duelu protiv Zvezde.

„Protivnik je šampion države i izuzetno dominantan tim, ali mi znamo šta nas očekuje i idemo tamo sa jasnim ciljem – da pobedimo“, rekao je Stojaković na konferenciji za novinare, dodavši da pažljivo prati igre crveno-belih, uključujući i njihov nedavni meč u Francuskoj.

Šef struke Partizana svestan je težine zadatka, s obzirom na širok i kvalitetan igrački kadar Zvezde, ali naglašava poverenje u sopstveni tim.

„Zvezda ima više od 20 kvalitetnih igrača koji mogu da se rotiraju bez pada u igri, ali verujem u ovu mladost i u fokus koji imamo“, istakao je on.

Govoreći o borbi za titulu, Stojaković smatra da ishod derbija, kakav god bio, neće odlučiti šampiona.

„Posle ove utakmice ostaje još dosta mečeva, i u osnovnom delu i u plej-ofu. Biće još prilika i izazova“, ocenio je trener crno-belih.

Posebno je naglasio značaj nedavnog sastanka u sportskom centru kluba, na kojem su, kako je rekao, igrači pokazali visok nivo odgovornosti.

„Moj cilj je da budemo tim i da kolektiv nosi pojedinca. Energija je odlična, odgovornost na maksimumu i poruka svima je jasna, samo sa 100 odsto mogućnosti možemo da funkcionišemo“, poručio je Stojaković.

Govoreći o zdravstvenom biltenu, Stojaković je naveo da se Nemanja Trifunović postepeno vraća treninzima.

„Počeo je da trenira sa ekipom, potom je imao kraću pauzu, danas ponovo trenira. Nadam se da će moći makar malo da nam pomogne“, izjavio je on.

Na kraju, trener Partizana uputio je poziv navijačima na jedinstvo i podršku ekipi, uz želju da crno-beli uz zajedništvo pokušaju da dođu do, kako je naveo, „u ovom trenutku – neverovatne pobede“.

(Beta)

