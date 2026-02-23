Stojaković: Preuzimam punu odgovornost, bila mi je čast da vodim Partizan

Dosadašnji trener Partizana Nenad Stojaković preuzeo je danas odgovornost za sve što se dešavalo dok je predvodio ekipu, nakon što je sporazumno raskinuo ugovor sa tim fudbalskim klubom.

„Poštovani navijači Partizana, bila mi je čast i zadovoljstvo voditi prvi tim Partizana u ovom zahtevnom vremenu. Preuzimam punu odgovornost za sve što se dešavalo u proteklom periodu i nadam se da ćete ostati verni ovim mladim momcima koji trenutno nose Partizan na svojim leđima“, naveo je Stojaković u kratkoj izjavi prosleđenoj medijima.

Partizan je ranije danas saopštio da je sporazumno raskinuo ugovor sa Stojakovićem, posle samo devet utakmica.

Stojaković je napustio ekipu dan posle poraza u 178. „večitom“ derbiju od Crvene zvede 0:3, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Partizan je jesenji deo prvenstva završio na prvom mestu na tabeli, a posle poraza na stadionu „Rajko Mitić“ zaostaje četiri boda za vodećom Zvezdom.

U narednim utakmicama prvi tim će sa klupe predvoditi Damir Čakar, a njegov prvi pomoćnik biće Đorđije Ćetković.

(Beta)

