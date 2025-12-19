Stojaković: Prijatnije je raditi kada si prvi na tabeli

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas uoči utakmice protiv IMT-a da je prijatnije raditi kada ste prvi na tabeli i zahvalio se navijačima na podršci u prošlom kolu.

„Želim najpre da čestitam Svetog Nikolu svima koji slave. Takođe, koristim priliku da se zahvalim našim navijačima na dolasku i podršci u utakmici protiv Napretka. Njihovo prisustvo i energija bili su nam izuzetno važni i dali su nam dodatni impuls da dođemo do pobede. Bez njih je sve mnogo teže“, rekao je Stojaković na konferenciji za medije.

Partizan će u subotu u Loznici gostovati IMT-u u utakmici 20. kola Super lige Srbije.

On je dodao da je na inicijativu igrača klub odlučio da otkupi određeni broj karata za gostovanje u Loznici.

„Na inicijativu igrača, klub je odlučio da otkupi određeni broj karata kako bismo imali podršku i u Loznici“, rekao je on.

„IMT je spoj mladosti i iskustva, sa trenerom koji ima jasnu ideju i dobro poznaje svoje mogućnosti. Znamo se dobro i jasno je šta njegove ekipe žele na terenu. Analizirali smo i njih i sebe. Ipak, priznajem da je prijatnije raditi kada ste prvi na tabeli“, rekao je Stojaković.

Na pitanje o zdravstvenom biltenu i situaciji oko Jovana Miloševića, Stojaković je rekao: „Jovan je sa ekipom. Malo ga doziramo, ali je u trenažnom procesu. Videćemo kako ćemo ga koristiti u narednom periodu.“

Kada je reč o levom beku, trener je ocenio: „Trenutno nemamo nikakav problem na toj poziciji. U poslednje dve utakmice igrač koji je tu nastupao odradio je posao na izuzetno visokom nivou.“

„Fokusiran sam na današnji trening i ono što sada radimo. Energija u ekipi je dobra, ali treba imati u vidu da su ovi momci u pogonu još od 10. juna. Prošlo je više od šest meseci intenzivnog rada, neki praktično nisu imali ni pravi odmor. Normalno je da su iscrpljeni, ali sve ovo pokazuje da smo na dobrom putu“, izjavio je on.

Na kraju, šef stručnog štaba objasnio je i koncept igre koji želi da Partizan razvija: „Što više vremena provodimo zajedno i što više treniramo, to je veće razumevanje između igrača i jasniji model igre koji želimo. Mogu da im ponudim rešenja, ali odluke na terenu su njihove. Naša ideja je jasna, brza cirkulacija lopte, pomeranje protivnika i pronalaženje prostora i pravog trenutka za napad. Želim da igrači kroz sopstveni talenat iznesu tu filozofiju na teren.“

Utakmica IMT – Partizan na programu je u subotu od 18 časova, a crno-beli neće igrati naredni meč u domaćem prvenstvu do kraja januara.

(Beta)

