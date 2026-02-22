Stojaković: Promašeni penal prelomio utakmicu

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković rekao je večeras da je iza njegovog tima jako zahtevan meč protiv Crvene zvezde, kao i da je 178. "večiti" derbi odlučio promašen penal njegovog tima.

„Jako zahtevna utakmica za nas. Prvo poluvreme ono što smo pripremili to smo i sproveli, odgovorili smo na sve stvari osim na prekid, gde karakterno nismo uspeli da nađemo način. Na početku drugog poluvremena ostali smo bez Zdjelara (Saša), koji nam je jako važan igrač. Tu smo izgubili na agresivnosti, primili gol iz tranzicije i utakmicu je odlučio promašen penal. Tad je utakmica bila prelomljena. Pokušavali smo još nešto ali nismo uspeli da do kraja odgovorimo na pravi način“, rekao je Stojaković na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su večeras na stadionu „Rajko Mitić“ ekipu Partizana sa 3:0, u utakmici 24. kola Super lige Srbije.

Crveno-beli sada na prvom mestu Super lige imaju 57 bodova, dok je Partizan na drugom mestu sa četiri boda zaostatka.

Stojaković nije želeo da komentariše da li će podneti ostavku, ali se osvrnuo na početak utakmice i šansu koju je u 12. minutu imao igrač crno-belih Vanja Dragojević.

„Da smo poveli utakmica bi otišla u drugi tok i bilo bi sve drugačije dalje“, dodao je on.

Trener Partizana prokomentarisao je prvi gol Zvezde, koji je postignut u samoj završnici prvog poluvremena.

„Vrhunskog igrača definišu odluke koje donosi. U nadoknadi prvog poluvremena par igrača nije donelo odluke koje je trebalo da donesu, i nedopustivo je da mi na taj način primimo gol tada. Ipak, to su sve mladi igrači. Partizan ima proizvod koji treba da nadograđuje iz dana u dan i ti momci će biti bolji iz ovoga“, istakao je on.

U drugom poluvremenu usledio je osmominutni prekid, kada su navijači Partizana palili sedišta, a Stojaković je kazao da je igračima na pauzi rekao da nastave u istom ritmu sa pritiskom na rivala.

„Ako jedan igrač donese pogrešnu odluku ceo mehanizam pada u vodu, čak iako je to nešto sitno. To se desilo kod drugog gola. U određenim trenucima su donete pogrešne odluke i zato mi razgovaramo večeras na ovaj način“, rekao je on.

Stojaković je govorio i o odluci da utakmicu počne sa Nikolom Simićem na mestu zadnjeg veznog, kao i sa Dragojevićem na mestu ofanzivnog veznog igrača.

„Simić je jako dugo u omladinskoj školi igrao i na poziciji zadnjeg veznog. Dragojević je u više navrata igrao na poziciji ofanzivnog veznog. To je trenirano i to nam se svidelo, da budemo na sredini terena agresivni na njihovim najboljim igračima. Kad oduzmemo loptu da ih napadnemo. Da sa Simićem pravimo višak, da se on spušta i da otvorimo sredinu. Moji igrači nisu iznenađeni i mislim da je bila dobra odluka da na taj način započnemo meč“, dodao je on.

Trener Partizana rekao je i da je najveća odgovornost za poraz na njemu, kao i da je teško govoriti o borbi za titulu.

„Jako je teško, svaka utakmica, pritisak je veliki. Pokušavamo da budemo bolji i bolji, da treniramo na bolji način i da svaku utakmicu pripremimo na najbolji način, da psihički i fizički budemo spremni. I bez ovog rezultata je jako zahtevno“, zaključio je Stojaković.

Partizan naredni meč u Super ligi Srbije igra na svom terenu protiv OFK Beograda.

