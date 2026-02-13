Stojaković: Saterani smo uza zid, otpisani smo u borbi za titulu

Trener fudbalera Partizana Nenad Stojaković izjavio je danas u Beogradu da su crno-bele svi otpisali iz borbe za titulu, ali je i istakao da su sada najvažnija tri boda u predstojećem meču Super lige sa Spartakom.

„Mi smo saterani uza zid, mi smo otpisani od strane svih, ja kao trener, oni kao igrači u borbi za titulu. Mi smo sada tu, uz zid. Ono što je najvažnije su tri boda, na bilo koji način. Igrači to znaju i potpuno su mirni sa tim, ja to znam i potpuno sam miran. Nema tu velike filozofije“, rekao je Stojaković na konferenciji za novinare na stadionu Partizana.

Fudbaleri Partizana dočekaće sutra subotički Spartak, u utakmici 23. kola Super lige Srbije.

Partizan je drugi na tabeli domaćeg šampionata sa 50 bodova, odnosno ima bod manje od prvoplasirane Crvene zvezde, dok je Spartak pretposlednji sa 16 bodova.

Prethodnih dana pojavile su se spekulacije da će Stojaković biti smenjen sa mesta trenera Partizana, pa je novinare zanimalo kako izlazi na kraj sa tim da svakodnevno mora da radi dok svi pišu da je „gotov“ i da neće ništa osvojiti.

„Partizan je veliki klub i očekivanja svih ljudi u klubu, oko kluba su najveća. Došao sam na ovu poziciju u trenutku kada su se neke kockice složile i kada je sam Bog odredio da ja to mogu kao čovek da iznesem. Miran sam, spokojan sam, znam ko sam, šta sam, znam odakle sam. Mogu da nosim ovo“, rekao je Stojaković.

Kako je naveo, u njegovom poslu sve zavisi od rezultata.

„Pošto zavisiš od rezultata, onda se baviš na dnevom nivou treningom, tim ljudima… i kada dođeš kući budeš potpuno miran jer si uradio sve što si mogao tokom tog dana. Da li može bolje, sigurno da može. Cela ova priča očigledno je bila potrebna i meni kao treneru i njima kao igračima da budu bolji i da dobiju još jednu dozu drskosti, bezobrazluka i inata koji će odvesti tamo gde znanje ne može“, istakao je on.

Stojaković je rekao i da ni u jednom trenutku nije razmišljao o tome da grupa ili neki pojedac u timu nemaju poverenje u njega.

„Nisam to osetio, a dovoljno sam iskusan da neke stvari mogu da primetim. Na kraju, oni su profesionalci koji imaju ugovore i koji treba da se bore za sebe, klub i svoje porodice i da na kraju svi zajedno pokušamo da dođemo do cilja“, rekao je Stojaković.

Govoreći o Spartaku, on je kazao da ta ekipa ima dosta internacionalaca, da je dobro vođen i tehnički kvalitetan tim.

„Ima mehanizme koje prati, naši igrači su dobili informacije, atmosfera je odlična i idemo da uzmemo tri boda“, rekao je trener Partizana.

Upitan da li bi crno-belima značila ubedljiva pobeda protiv Spartaka kako bi se napravila dobra atmosfera pred derbi sa Crvenom zvezdom, Stojaković je naveo da je njegovom timu važna jedino pobeda.

„Nama je važna pobeda, ne razmišljamo uopšte o ubedljivoj pobedi. Razmišljamo o tome da damo sve od sebe i da sa terena izađemo srećni i zadovoljni“, rekao je Stojaković i pozvao navijače da dođu i podrže ekipu.

Utakmica je na programu sutra od 15.00 na stadionu u Humskoj.

(Beta)

