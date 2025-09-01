Stojković: Fokus isključivo na Letoniji, Englezi su zabranjena tema

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas, uoči okupljanja nacionalnog tima za mečeve kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv Letonije i Engleske, da je fokus ekipe isključivo na prvoj utakmici u Rigi i da je cilj pobeda i tri boda.

„U dobrom raspoloženju dočekujemo ove duele, ali potpuni fokus je na Letoniji. Tamo se ide po pobedu, po tri boda i to će biti jasno rečeno igračima. Nema kalkulacija, ako želimo da napravimo razliku na tabeli, moramo da pobedimo. Idemo u najjačem sastavu i želimo da se vratimo iz Rige pobednički. Tek onda ćemo razmišljati o Englezima“, rekao je Stojković na konferenciji za medije.

Srbija će protiv Letonije igrati u subotu, 6. septembra od 15 časova u Rigi, dok će tri dana kasnije, 9. septembra od 20.45, na stadionu „Rajko Mitić“ dočekati reprezentaciju Engleske.

„Što se Engleza tiče, to je zabranjena tema, oni me sada ne zanimaju. Samo Letonija. Kada se ta utakmica završi, onda ćemo pričati o Engleskoj. Naš cilj je plasman na Svetsko prvenstvo u Americi i da bismo stigli tamo, moramo da sakupljamo bodove. Ova utakmica je od izuzetnog značaja, rekao bih jedna od najvažnijih u ovim kvalifikacijama, jer su to „zlatni bodovi“. Ako ih osvojimo, onda smo na pravom putu. Ne može se ići na Mundijal, a ne pobeđivati rivale poput Letonije“, naglasio je selektor.

Stojković je dodao da ima veliko poštovanje prema svakom protivniku, ali i poverenje u svoje igrače.

„Analizirali smo Letoniju, ne samo meč protiv Albanije, već i ranije utakmice. Igrači će dobiti sve potrebne informacije. Biće zahtevno, jer nijedna utakmica nije laka. Sećate se kvalifikacija za Katar, svi pričaju o Portugalu i pobedi u Lisabonu, ali ključni su bili bodovi protiv Luksemburga i Azerbejdžana. Da smo tu kiksnuli, Lisabon nam ništa ne bi značio. Zato insistiram da igrači budu potpuno svesni zadatka“, objasnio je on.

Selektor je govorio i o statusu pojedinih fudbalera koji nemaju dovoljnu minutažu u klubovima, poput Aleksandra Mitrovića.

„Naravno da me brine kada pojedini igrači nemaju kontinuitet, ali važno je da budu zdravi. Mitrović je primer, tačno je da praktično nije igrao od meča sa Andorom. Bio je sa klubom u Americi, ali nije upisao minute. Ne znam kakav mu je status u klubu, niti je moj posao da se time bavim, ali voleo bih da igra više. U svakom slučaju, on je fudbaler koji se ne proverava, mnogo znači ovoj reprezentaciji i imam puno poverenje u njega“, rekao je Stojković.

Govoreći o potencijalnim debitantima i mladim igračima, selektor je istakao da su vrata nacionalnog tima svima otvorena.

„Stalno se provlače nova imena u medijima. Pratimo sve. Ima igrača koji su već bili na spisku A tima, ima onih koji su na radaru. Pogledajte Filipa Kostića, vratio se posle izvesnog vremena. Isto važi i za druge, ako novi igrači treba da dođu, neko mora da otpadne. Ne možemo pozvati 35 fudbalera. Poziv će doći pre ili kasnije“, naveo je selektor.

Posebno se osvrnuo na odluku da u tim uvrsti mladog Onjena Ugrešića.

„To je nagrada za njegove dobre igre u Partizanu i Evropi. Partizan je dostojno predstavljao srpski fudbal, iako nije prošao u grupnu fazu. Ugrešić je skrenuo pažnju na sebe golovima i zalaganjem. Mogao je biti on, neko drugi ili treći, ali odluka je pala na njega. To je poruka i drugim igračima iz domaćih klubova: dobre igre i požrtvovanost se uvek isplate“, rekao je Stojković, dodavši da ipak ne treba očekivati da mladi fudbaler odmah ponese teret u utakmici protiv Engleske.

Selektor je odgovorio i na pitanje o mogućem odlasku reprezentacije na utakmice srpskih košarkaša na Evropskom prvenstvu.

„Veliki smo navijači Karija (Pešić) i njegove družine. Žao mi je zbog Bogdana (Bogdanović) i njegove povrede, ali mislim da su na dobrom putu. Nažalost, teško da ćemo moći da ih gledamo uživo, jer se naši termini poklapaju. Naša utakmica u Rigi igra se u 16 časova po lokalnom vremenu, dakle nije večernja. Ipak, svim srcem smo uz njih i pratimo svaki meč“, rekao je Stojković.

Na kraju je dodao da uvek stavlja interes reprezentacije na prvo mesto i da igračima pruža maksimalnu podršku.

„Ne postoji fudbaler kome nisam pomogao u razvoju i kome nisam dao šansu. Mediji to dobro znaju. Selektor može da menja i donosi odluke, ali uvek stojim iza onih koje verujem da mogu da odgovore zadatku. Nemam nikakav lični interes, osim da reprezentacija igra dobro i pobeđuje. Ako igrači napreduju, potpisuju nove ugovore, menjaju klubove, to znači da i reprezentacija ima korist. To je ono što se na kraju računa“, zaključio je Stojković.

Stojković je rekao i da je Letonija organizovana ekipa, koja igra u sistemu 5-4-1.

„Organizovana su ekipa. Igraju u sistemu 5-4-1, odlični su u skoku, prekidi mogu da budu problematični za protivnika. Ali, sve te neke karakteristike koje smo primetili, biće prenesene onima koji će biti na terenu. Poštujemo Letoniju, imaju iskusnog trenera, koji se bavi taktikom. Nekoliko igrača na koje moramo da obratimo apsolutnu pažnju, da ne bude iznenađenja. Ali, naš stil igre i kvalitet moramo da pokažemo da preskočimo tu prepreku“, zaključio je Stojković.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com