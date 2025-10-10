Stojković miran pred utakmicu sa Albanijom: Očekujem šest bodova u oktobru

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je danas u Leskovcu da je utakmica protiv Albanije jedna od najvažnijih u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine, ali da je miran u vezi tog duela i da očekuje svih šest bodova u oktobarskom ciklusu kvalifikacija.

„Očekuje nas težak meč, sportski rival Albanija je izuzetno dobra ekipa, a očekivanja su da pobedimo. Ovo je jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija utakmica što se tiče plasmana u našoj grupi. Znamo važnost utakmice i u tom smislu se pripremamo. Ono što je veoma važno je da su igrači potpuno mirni, dočekujemo utakmicu potpuno spremni da damo maksimum i obradujemo naciju pobedom“, rekao je Stojković na konferenciji za novinare u Leskovcu.

Fudbaleri Srbije igraju u subotu od 20.45 u Leskovcu protiv Albanije, utakmicu u Grupi K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine. Posle toga Srbija će igrati u utorak u Andori, a selektor očekuje šest bodova iz tih duela.

„Ne što javnost očekuje, ja očekujem da u oktobarskom prozoru ostvarimo maksimalni učinak i to je šest bodova. Radimo i radićemo sve da dođemo do tog cilja, tri sutra (Albanija) i tri u Andori, da ciklus bude uspešan po nas i obradujemo naciju. O tome razmišljamo, to je ono što nas interesuje. Igraćemo ofanzivno, kako da date gol ako niste ofanzivni. Daćemo sve da dođemo do gola, da stavimo na muke Albaniju“, naveo je on.

Stojković je rekao da nema dileme oko sastava tima i da ne oseća nikakav pritisak i izrazio je zadovoljstvo što državni tim ponovo igra u Leskovcu.

„Apsolutno ne osećam pritisak, to vidite po meni, ni juče ni danas, a pogotovo ne sutra. Potpuno sam miran i znam da će momci da odigraju kako treba. Ako budu bolji od nas čestitaćemo, mada u to ne verujem, mislim da će oni morati nama da čestitaju“, rekao je Stojković.

Na tabeli Grupe K Engleska je prva sa svih 15 bodova, Albanija je druga sa osam bodova, a treće mesto zauzima Srbija sa sedam bodova, ali i utakmicom manje. Letonija ima četiri boda, a poslednja je Andora bez bodova.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Svetsko prvenstvo, a drugoplasirane će igrati u baražu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com