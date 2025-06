Stojković: Nama ovaj rezultat prija više nego njima

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je večeras posle remija sa Albanijom da su njegovi igrači pokazali „izuzetno profesionalan odnos“.

„Došli smo ovde sa ciljem da pobedimo i formacija sa kojom smo izašli pokazuje da smo to želeli. Mislim da su momci pokazali izuzetno profesionalan odnos. Fantastična atmosfera za igru, nije lako igrati na ovom stadionu. Po prikazanoj igri, nerešen rezultat je najrealniji. Ovaj bod je slađi nama nego njima“, izjavio je Stojković za televiziju Arena sport.

Srbija je večeras u Tirani odigrala nerešeno protiv Albanije 0:0, u prvom meču grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

„Kada imate dobru cirkulaciju lopte, protivnik mora više da trči i umara se. U svlačionici na poluvremenu sam insistirao na tome. Mislim da smo kontrolisali utakmicu i nismo podlegli atmosferi. Znali smo šta igramo i šta treba da uradimo. Ipak, da bi se pobedila utakmica, potrebno je postići gol“, dodao je Stojković.

Stojković je rekao i da je ova utakmica „pokazala da ne možete da stvorite uvek po 10 ili 15 šansi“ po meču.

„Kada vam se ukaže prilika morate da je iskoristite. Ono što smo hteli to smo i u radili, falio je gol da osećaj bude potpun. Opet kažem, nama ovaj rezultat više prija nego njima“, rekao je Stojković.

Srbija će u narednom kolu, u utorak u Leskovcu, dočekati Andoru.

„Program je zgusnut. Moramo da dobijamo utakmicu protiv Andore. Da li je neko umoran ili ne, to me ne interesuje. Biće teško, ništa nije lako, ali imamo kvalitet da dođemo do pobede i to ćemo pokazati“, zaključio je Stojković.

(Beta)

