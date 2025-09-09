Stojković: Nismo ni mogli nešto bolje da očekujemo

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je da je selekcija Engleske u večerašnjoj utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo pokazala da je dosta kvalitetnija u svim segmentima igre od njegove ekipe i dodao da je shodno tome ishod tog duela, u kom je njegov tim izgubio, bio i očekivan.

„Jedno veče za zaborav. Čini mi se da je ovo moralo da se desi. Naišli smo na kvalitetnog protivnika. Velika je razlika u svim segmentima igre, individualnom kvalitetu, brzini, fizici. Nismo ni mogli nešto bolje da očekujemo“, naveo je Stojković za TV Arenu Sport.

Reprezentacija Srbije je u Beogradu izgubila od selekcije Engleske 0:5, u svojoj četvrtoj utakmici u evropskim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Selekcija Srbije zauzima treće mesto na tabeli Grupe K sa sedam bodova iz četiri utakmice. Sve ostale selekcije su odigrale po pet mečeva. Prva je Engleska sa 15 bodova, druga Albanija sa osam bodova, četvrta Letonija sa četiri boda, dok poslednje, peto mesto zauzima Andora bez osvojenog boda.

Srpski fudbaleri će u svojoj narednoj utakmici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 11. oktobra dočekati reprezentaciju Albanije.

