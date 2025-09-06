Stojković: Ostvarili smo cilj pobedom u Rigi

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je da je njegova ekipa danas ostvarila cilj nakon što je osvojila tri boda u Rigi protiv Letonije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

„Najvažnija je pobeda i upisana tri boda, zbog toga smo došli u Rigu. Nismo iznenađeni, znali smo da će biti zahtevna i teška utakmica. Dominirali smo, naravno falio je drugi gol zbog utiska, onda bi se lakše ušlo u završnicu. Cilj je ostvaren i to je najvažnije“, rekao je Stojković posle utakmice za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Srbije pobedili su u Rigi Letoniju 1:0, golom Dušana Vlahovića u 12. minutu, u Grupi K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine.

„U svim kvalifikacijama je teško, setite se prethodnih ali i jučerašnjih rezultata. Engleska je dobila Anodru samo 1:0. Prezadovoljan sam da su igrači, s obzirom na minutažu u njihovim klubovima i umor, odigrali profesionalno i zasluženo nosimo tri boda u Beograd“, naveo je selektor.

Upitan je o defanzivnom načinu igre Letonije.

„Ne mogu ljudi drugačije, to je deo njihove taktike, da su bili otvoreniji, bilo bi daleko gore po njih. Najvažnije je da budete strpljivi jer strpljenje donosi koncentraciju, dobar pas, završni udarac. Bili smo jako strpljivi, vodili se dogovorenim taktičkim zamislima, igrači su uradili šta smo tražili od njih“, rekao je Stojković.

Srbija će u utorak u Beogradu igrati protiv Engleske, a Stojković je rekao da ne zna koji sastav će izvesti.

„Večeras se vraćamo za Beograd, početkom drugog poluvremena četvorica igrača tražila su izmenu. Ovaj sastav koji je danas krenuo, mislili smo i na Engleze, da rasporedimo snage. Uradili smo par nekih dobrih stvari, Sašu Lukića smo izveli zbog žutih kartona, Strahinji Pavloviću smo rekli da slučajno ne dobije žuti karton jer ne bi mogao da igra protiv Engleske. Misija je dobro i pozitivno završena, na našu radost, to je najvažnije“, naveo je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com