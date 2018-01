Stojković otkrio: Huligani me tražili bakljom, spasili su me bivši igrači Zvezde

Novogodišnji praznici nisu vreme kada se potežu teške teme, ali kada je u pitanju Vladimir Stojković teško je razgovarati, a ne spomenuti slučaj „Đenova“.

Golman Partizana i reprezentativac Srbije otkrio je šta se tačno dešavalo tokom napada 12. oktobra 2010. godine uoči kvalifikacione utakmice Italija – Srbija.

„Setim se ponekad kako je to izgledalo. Dosta negative je bilo taj dan i sve je slutilo na to. Osetilo se u vazduhu. Izašli smo prepodne da šetamo i već tada su mi Danko i Bambi rekli za neke prozivke“, rekao je Stojković u razgovoru za „Mozzart sport“.

Niko nije želeo da priča o detaljima napada, a javna tajna bila je da su huligani došli u Đenovu sa namerom da napadnu bivšeg golmana Crvene zvezde i prekinu utakmicu sa Italijom.

„To se zna… Krenuli smo na utakmicu i čekali Bambija (Zorana Tošića) koji je zaboravio pasoš. U tom trenutku oni dolaze do autobusa i ljuljaju ga sa obe strane. Saigrači su mi rekli da stanem u sredinu autobusa. Ali, ovi su nekako obili vrata, bacili dimne bombe i ušli. Ništa se nije videlo. Sav taj dim koji ne može da izađe… I onda njih nekoliko krenu od igrača do igrača. Osvetaljavaju bakljom jednog po jednog i traže mene. Znam da su došli do Brkića od kojeg sam im se učinio ja. Toliko su mu prineli baklju da su ga i opekli, a on mi kasnije priča da mu je „čuka“ radila „trista na sat“. Međutim, saigrači su se isprečili na sredini. Prvi Deki (Dejan Stanković), onda Žiga (Nikola Žigić), pa ostali. Oni koji su ušli, poštuju Dekija, Žigu i tako se završilo. A jedan od njih je bio na metar od mene…“

Stojković se prisetio i šta se dešavalo nakon toga.

„Kad smo konačno došli na stadion, pao je dogovor da ne branim. Znate sve šta se dešavalo na Marasiju. Posle utakmice nismo išli normalno na aerodrom, nego je autobus došao direktno na pistu odakle smo ušli na avion. U Beogradu me isto na pisti čekao policijski džip…“

Ubrzo posle Đenove odigran je derbi, a posle njega Stojković je pokazao dobro poznatu majicu.

„Tek posle Đenove mi je proradio inat. Svi su počeli da pričaju kako sam se uplašio, kako više neću biti isti, kao nisam u stanju da branim. To su mislili na obe strane… Onda je došla majica kao revolt. Sve drugo sem revolta bi bilo suludo. Da se ne lažemo, ne možeš nikoga da zavoliš za sedam dana. Ne mogu ja tu da kažem posle sedam dana ’e, ja vas mrzim’. A to se sve dešavalo desetak dana posle Đenove. Bilo je preduslova, samim tim što se sve to desilo… Ali opet, to nije bila mržnja. To je više bio revolt i neki odbrambeni mehanizam. Da pokažem da se nisam uplašio. To svako ozbiljan zna, a samo naivni ne mogu da shavte. Svi su mislili da ću da ustuknem. Nisam. Realan i inteligentan čovek će da shvati da je to bio revolt i da samo pokušavam da se odbranim“, rekao je Stojković.