Stojković: Pobeda protiv Andore je imperativ

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas da ga pred sutrašnji duel sa Andorom raduje timski duh koji je reprezentacija pokazala, ali i upozorio na oprez, posebno nakon iznenađujućih rezultata u drugim kvalifikacionim mečevima.

„Raduje me timski duh i to je put kako reprezentacija treba da izgleda iz utakmice u utakmicu. Crveni alarm je upaljen, naročito posle utakmica Andora–Engleska i BiH–San Marino. Takvi rezultati nas teraju na maksimalan oprez“, izjavio je Stojković na konferenciji za medije u Leskovcu.

Reprezentacija Srbije sutra u Leskovcu dočekuje Andoru u nastavku kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Govoreći o golmanskoj poziciji, selektor je istakao da je Đorđe Petrović trenutno prvi izbor među stativama.

„U ovom momentu je on broj jedan. Nemamo Rajkovića, a Petrović je svojim ponašanjem i odbranama opravdao tu ulogu. Nije samo odbranio penal, delovao je kao golman kakav se očekuje na ovom nivou. Videćemo šta će biti do septembra, ali trenutno mirno spavam“, rekao je Stojković.

Selektor je naglasio da je fokus isključivo na narednoj utakmici.

„Ostalo je još sedam utakmica, ima još mnogo do kraja. Sutrašnja utakmica je najvažnija, ne zanima me Engleska, zanima me Andora i kako da je savladamo. Ne dozvoljavam da me iko dekoncentriše, znam šta mi je činiti, ma šta ko govorio“, poručio je selektor.

Na pitanje o potencijalnim promenama u timu, nakon greške Lazara Samardžića protiv Albanije, Stojković je rekao da su korekcije moguće, ali nije želeo da otkriva imena.

„Biće promena, jedne iz taktičkih razloga, druge zbog osveženja. Igramo za narod i zemlju i igrači to shvataju. Mediji bi mogli da razumeju borbenost i požrtvovanost. Ovaj junski termin je jako težak“, rekao je selektor.

Komentarišući protivnika, selektor je istakao da Andora ne sme biti potcenjena.

„Dobro ih poznajemo. Organizovani su, mogu da naprave problem ako ih ne shvatite ozbiljno. Biće teško probiti njihov blok, ali moramo biti strpljivi. Bolji smo i kvalitetniji, ali to treba pokazati na terenu. Učinićemo sve da obradujemo Leskovac i Srbiju“, zaključio je Stojković.

U prvom meču kvalifikacija Srbija je u Tirani odigrala nerešeno protiv Albanije 0:0.

(Beta)

