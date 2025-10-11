Stojković: Ponudio sam ostavku, neću putovati sa reprezentacijom u Andoru

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je da je večeras ponudio ostavku čelnicima Fudbalskog saveza Srbije posle poraza od Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine i da neće putovati sa ekipom u Andoru na naredni duel.

„Obavio sam razgovor sa predsednikom i generalnim sekretarom FSS, ponudio sam ostavku. Naravno ovaj poraz nisam očekivao i to protiv ekipe koja je glavni rival za drugo mesto. Ja sam neko ko preuzima apsolutnu odgovornost, jedini sam krivac što se toga tiče i nemojte brinuti. Žao mi je što smo izgubili utakmicu, ali tako je u sportu, životu i fudbalu. Kao odgovorno lice, a to sam pokazao mnogo puta do sada, ponudio sam ostavku“, rekao je Stojković na konferenciji za novinare u Leskovcu.

Fudbaleri Srbije izgubili su večeras u Leskovcu od Albanije 0:1, u utakmici Grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo narednog leta u SAD, Kanadi i Meksiku.

Navijači u Leskovcu su pozvali Stojkovića da napusti reprezentaciju.

„Ja sam najveći krivac i to je moja odgovornost. Morate istini da pogledate u oči. Nisam za to da krivite igrače, momci su se trudili, borili, trčali, ono što smo radili, dogovarali, ali to nije dovoljno, 100 odsto stajem u njihovu zaštitu. Ovde sam od 2021. mnogo lepih utakmica smo imali, rezultata, uspeli da usrećimo naciju. Sada nismo uspeli, tu sam da podnesem konsekvence bez traženja alibija“, naveo je on.

Ekipa u nedelju putuje u Andoru, gde će u utorak igrati drugu utakmicu u oktobarskom ciklusu kvalifikacija, Stojković je rekao da neće putovati sa ekipom, a zatim je na pitanje šta će se dogoditi ako FSS ne prihvati ostavku, rekao da neće biti sa igračima.

„Neću putovati 99,9 odsto za Andoru u ovakvom ambijentu. Duži period se osećam jako loše. Ceo ambijent je vrlo čudan, kače mi se razni nadimci, iako se ne bavim drugim stvarima osim fudbala, ljudi daju sebi za pravo da vređaju i upućuju neprimerene reči. Mislim da to nisam zaslužio. Izdržao sam ovo koliko sam mogao, ali ovo je poraz koji ide na moju dušu“, rekao je on.

„U Andoru se sutra putuje, insitirao sam na razgovoru sa Džajićem i Radujkom, to je pošteno od mene jer nije lepo da dajem ostavku medijima, institucija mora da se poštuje do kraja. Zvao sam ih da im kažem moje razmišljanje. Nema zle krvi, niti treba nekome glava da se kida, da se pljuje, vređa, ovo su stvari koje se dešavaju, imate uspone i padove. Samo mi je žao što su nas ta tri boda praktično vodila u baraž“, dodao je.

Stojković je rekao da bi bilo potpuno iracionalno da putuje sa ekipom, da su ga čelnici Saveza saslušali i da će reprezentaciju predvoditi njegov pomoćnik Goran Đorović.

„Pretpostavljam da će oni nešto reći po ovom pitanju, sve je to život i ne treba praviti preveliku galamu oko toga“, dodao je.

„Odluka je na mestu, bez ikakvog pritiska sam je doneo. Vrlo sam trezven i koncentrisan i pazim šta govorim“, rekao je Stojković.

Na pitanje da li je izgubio kontrolu nad ekipom, Stojković se pomalo naljutio na novinara, a zatim mu se izvinio.

„Vi stalno imate glupa pitanja. Kako sam je izgubio, vidite li to na terenu, da se neko tuče, nije u redu da me to pitate. Pitajte igrače, ako neko kaže da to nije tačno, poništite sve što sam do sada uradio. Izvini što sam rekao da je pitanje glupo. Tu sam da podnesem konsekvence, nije tragedija kad selektor ode, uvek ću biti navijač reprezentacije. Imao sam kontrolu nad ekipom 120 odsto, to se ne postavlja pitanje, kada bih prvi put to osetio ja bih otišao. Ali to pitajte igrače, oni će vam dati najbolji odgovor“, rekao je Stojković.

Upitan je da li su sve odluke u vezi sastava bile njegove, on je odgovorio: „Stopostotno“.

„Moja je odluka da im pružim šansu, imali smo problema sa povredama i igračima koji ne igraju. Moja je odgovornost. Da li stvarno mislite da neko odlučuje umesto mene? Može da vam bude čudno, stojim iza svega što sam uradio, isključivo sam ja donosio odluke. Verovatno sam negde i pogrešio, ali bilo je mnogo dobrih stvari. Samo neko ko je cinik može to da ne prihvati“, naveo je.

„Fudbal se igra za golove, pokušavamo da kreiramo, da li imamo bolje igrače – ne znam, ovo je bio moj izbor. Verovao sam da ovaj izazov mogu da rešim u našu korist. Ili sam pogrešio u izboru igrača ili ne znam šta je. Otići ću ponosan, bila je velika privilegija biti selektor svoje zemlje duži period. Neko će analizirati da li je to nešto valjalo, da li je bilo dobrih stvari, ja mislim da jeste. Ovo nije smelo da se desi, da se izgubi utakmica“, dodao je Stojković.

Upitan je zašto je odlučio da mladi Vasilije Kostov reši utakmicu, koga je ubacio u igru u 75. minutu.

„Ni Jamal nije igrao pa igra za A tim. Nisam imao previše opcija na klupi, on je igrač koji ima ofanzivne karakteristike. Ono što odigrao u Zvezdi i Ligi nacija za mene je bilo impresivno. Nije pitanje godina, jednostavno je to tako“, dodao je on.

Stojković je rekao da mu je bilo zadovoljstvo i privilegija da predvodi Srbiju u više od 50 utakmica i istakao: „Odluke sam uvek donosio sam, bez ikakvog uplitanja nekoga ili nečega, ja tako nikad ne radim“.

„Da smo odigrali nerešeno, ne bi bila tragedija, ali izgubiti kod kuće od direktnog rivala, gorak ukus ostaje. Ne sumnjajte da nisam svestan situacije. Igračima želim sve najbolje, da donose pobede. Izvinjavam se celoj naciji zbog poraza i zahvaljujem na podršci koju sam imao više od četiri i po godine. Igračima sam rekao da podignu glavu, da je fudbal satkan od pobeda i poraza, lepih i manje lepih momenata“, rekao je Stojković.

Srbija je treća na tabeli Grupe K sa sedam bodova iz pet utakmica, a Albanija je druga sa 11 bodova i utakmicom više.

Prva je Engleska sa 15 bodova iz pet mečeva, Letonija je odigrala šest utakmica i osvojila pet bodova, a poslednjeplasirana Andora ima bod iz takođe šest utakmica.

Prvoplasirane ekipe iz svake grupe plasiraće se direktno na Mundijal, a drugoplasirane će igrati u baražu.

(Beta)

