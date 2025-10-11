Stojković: Poraz od Albanije moja krivica i moja odgovornost

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je da nije očekivao poraz u večerašnjoj utakmici od Albanije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026. godine i da preuzima krivicu i odgovornost za neuspeh u Leskovcu.

„Rezultat je loš, nisam očekivao da možemo da izgubimo. Prvo poluvreme smo odigrali korektno, uspeli smo da kreiramo prilike, nismo uspeli da postignemo gol i stigla je kazna pred odlazak na odmor. Pokušavali smo da dođemo do gola ali Albanija je bila dobro organizvana, defanzivna, pokušavali su iz kontranapada. Sve što smo pokušali nije urodilo plodom, moja je krivica i odgovornost. Ne treba kritikovati igrače, ja sam taj koji je vodio ovaj tim“, rekao je Stojković za televiziju Arena sport.

Fudbaleri Srbije izgubili su večeras u Leskovcu od Albanije 0:1, u utakmici Grupe K u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo narednog leta u SAD, Kanadi i Meksiku.

Navijači u Leskovcu su pozvali Stojkovića da napusti reprezentaciju, a selektor je upitan šta će se dešavati dalje.

„Sami znate. Ja već duži vremenski period radim pod neverovatnim pritiskom, neprimerene reči koje mi se upućuju u svakoj utakmici. Bilo je teško nositi se sa svim ovim. Ovaj poraz nije trebalo da dođe, ne zbog mene već zbog reprezentacije, ali prihvatam odgovornost. Ja sam taj koji je na čelu reprezentacije, tu sam da podnesem konsekvence“, naveo je Stojković.

Srbija je treća na tabeli Grupe K sa sedam bodova iz pet utakmica, a Albanija je druga sa 11 bodova i utakmicom više.

Prva je Engleska sa 15 bodova iz pet mečeva, Letonija je odigrala šest utakmica i osvojila pet bodova, a poslednjeplasirana Andora ima bod iz takođe šest utakmica.

(Beta)

