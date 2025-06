Stojković pred Albaniju: Jako bitna utakmica, očekujem Srbiju koja je odlučna u želji da pobedi

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas da je predstojeća utakmica kvalifikacija na Svetsko prvenstvo protiv Albanije izuzetno važna i dodao da očekuje odlučnu i napadačku igru svojih igrača u tom duelu.

„Prva utakmica je jako bitna, jako smo fokusirani da krenemo kako želimo i spremaćemo se da odigramo najbolje što možemo, uz svo poštovanje prema Albaniji, imaju dobre igrače i vrlo su motivisani. Smatram da je Albanija izuzetno kvalitetna ekipa, ali to ne znači da idemo tamo da se branimo i sa ‘belom zastavom’. To nećete videti. Igrači su dovoljno iskusni da mogu i moraju da se nose sa naelektrisanom atmosferom. Očekujem odličnu reakciju i Srbiju koja je odlučna u želji da pobedi utakmicu“, naveo je Stojković na konferenciji za novinare.

Reprezentacija Srbije će u subotu od 20.45 na gostujućem terenu u Tirani igrati protiv Albanije, u svojoj prvoj utakmici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Stojković je rekao da očekuje dobro gostoprimstvo i organizaciju Albanije, koju smatra „fudbalskim prijateljem“ Srbije.

„Izuzetno važna utakmica za obe ekipe, ali to je samo utakmica. Oni su naši fudbalski prijatelji i na tu utakmicu gledamo isključivo sportski da se nadmećemo i na terenu će se pokazati ko je bolji. Ubeđen sam i verujem da ćemo imati odlično gostoprimstvo i da će organizacija biti potpuno pod kontrolom. I oni će ovde takođe imati isto gostoprimstvo“, kazao je Stojković.

Selekcija Srbije će tri dana nakon utakmice sa Albanijom u Leskovcu dočekati Andoru, a Stojković je rekao da se srpski reprezentativni fudbal nalazi u veoma važnom momentu.

„Nalazimo se u vrlo važnom momentu i vremenu za srpski reprezentativni fudbal. Početak kvalifikacija je veoma važan i svaka utakmica će biti važna. Gledaćemo da što više bodova osvojimo da bismo ostvarili cilj da budemo na Svetskom prvenstvu sledeće godine“, naznačio je selektor reprezentacije Srbije.

Stojković je naveo da su sa spiska zbog povreda otpali Ivan Ilić, Predrag Rajković i Aleksandar Jovanović, kao i da je dodat golman Čukaričkog Lazar Kaličanin.

„Ilić oseća bolove u lumbalnoj regiji, fizikalna terapija je u toku i rekao je da nije u fizičkom smislu spreman da odigra utakmice na ovom nivou. Rajković takođe neće biti na spisku, ima povredu kvadricepsa. Klub je odlučio da mora hitno na operaciju i ona će biti sutra u Helsinkiju. Jovanović ima povredu Ahilove tetive, poslednja dva meseca igra sa bolovima, Partizan nam je dostavio medicinski izveštaj. Potreban mu je odmor da bi se ta povreda sanirala, jer postoji opasnost da se ona pogorša. Odlučili smo se da se Kaličanin priključi nama, tako da ćemo imati tri golmana“, izjavio je Stojković.

Nakon dugo vremena se na spisku nalazi i Aleksandar Katai, a Stojković je naveo da izuzetno ceni tehničke sposobnosti i iskustvo veziste Crvene zvezde, kog ranije nije zvao zbog „zdravstvenih problema“ i dobro podeljenih uloga u ekipi.

„Jako sam cenio Kataija, pošto on spada u kategoriju majstora fudbala. Ovo je prvi put da je na spisku od kad sam ja selektor, jer je ovu sezonu odigrao zaista dobro. Izuzetno je iskusan igrač, dobar tehnički. Ranije je imao zdravstvenih problema, nije bio u trenažnom procesu u kom treba da bude profesionalni fudbaler, nije bio na tom nivou. Kasnije smo imali izuzetno dobro izbalansiranu ekipu sa jasnim ulogama, zato on nije bio tu. Sada se oseća odlično fizički to je pokazivao kroz igre u ovoj godini. Očekujem od njega da da svoj doprinos reprezentaciji“, rekao je Stojković.

Stojković je naveo da Sergej Milinković-Savić više neće dobijati pozive za reprezentaciju dok je on njen selektor zbog toga što vezista Al Hilala i dalje smatra da nije mentalno spreman da ponovo zaigra za selekciju Srbije.

„Sa Sergejom sam pet puta razgovarao. On je ostao pri stavu da psihički nije spreman, tako da dok sam ja selektor on više neće dobijati poziv. Više nema smisla da se gubi vreme. U psihološkom smislu nije spreman da igra za reprezentaciju Srbije, ne trebati više gubiti vreme na tu temu. Shvatio sam da više nemam ni želje, ni energije da nekog ubeđujem ako taj neko nije spreman da igra za reprezentaciju“, rekao je Stojković.

Selektor reprezentacije Srbije je kazao i da Mile Svilar, koji je proglašen za najboljeg golmana italijanske Serije A za sezonu 2024/25, nije na spisku reprezentacije zbog toga što je ranije odlučio da ne želi više da se odaziva pozivima.

„Ja sam njemu pružio priliku da debituje za reprezentaciju Srbije kad je bio u rezervnom timu Benfike. Smatrajući da je mlad golman sa potencijalom. On je od tad stalno bio na spisku i stalno dobijao pozive. I kao rezerva u Romi je dobijao pozive. U jednom momentu se odlučio da mu ne šaljemo više pozive, jer ne želi da se više odaziva. Ja sam to prihvatio bez problema“, naveo je Stojković.

Stojković je dodao da je Svilar to odlučio jer je hteo da pređe da igra za reprezentaciju Belgije, ali da mu je to zbog pravilnika Međunarodne fudbalske federacije (Fifa) onemogućeno.

„Kasnije se ispostavilo da je on imao poziv da brani za reprezentaciju Belgije. Malo je čudno za njih da nisu razumeli pravilnik Fife, ali njemu nisu izašli u susret i jedino sad može da brani za Srbiju. Proglašen je za najboljeg golmana Serije A ove sezone, imao je odličnu sezonu. Nisam pogrešio što sam ga stavljao na spisak, ali nije u redu da ga stavljam ako on to ne želi. Svima su vrata otvorena. Na njemu je, samo poštujem njegovu odluku“, kazao je Stojković, koji je dodao da „svaki tim može i mora da igra bez nekog za koga misli da je nezamenjiv“.

Stojković je naveo i da su drugi golmani koji su dobili šansu u reprezentaciji nakon povrede kuka Vanje Milinković-Savića, koji je propustio početak Lige nacija, potpuno opravdali poverenje, i dodao da nije isključeno da se golman Torina već u septembru ponovo nađe na spisku.

Stojković je dodao i da smatra da Nemanja Radonjić ne zaslužuje da igra za reprezentaciju, kao i da postoji mogućnost da se Filip Kostić vrati na spisak u budućnosti.

Naveo je i da ga raduje nedavna izjava Adema Ljajića, koji je rekao da je očekivao da se nađe na ovom spisku.

„Mi pratimo sve, uključujući i Ljajića i ostale igrače iz Super lige Srbije. Jako me raduje njegova izjava i na nju gledam jako pozitivno, jer je to dokaz koliko je igračima stalo da igraju za reprezentaciju Srbije. Svako ima pravo da misli onako kako misli. Ja to pozdravljam“, kazao je selektor reprezentacije Srbije.

Stojković je naveo i da ga raduje napredak Andreja Ilića, kao i da ima dogovor sa selektor mlade reprezentacije Aleksandrom Kolarovom da mu ustupi Mihaila Ivanovića, Mihajla Cvetkovića i Ognjena Mimovića.

Selektor reprezentacije Srbije je izjavio da smatra da je greška to što je Dušan Tadić odlučio da završi reprezentativnu karijeru i dodao da bi se on verovatno sada našao na spisku da to nije slučaj.

Stojković je rekao i da smatra da on nije razlog toga što pojedini igrači otkazuju svoje nastupe za reprezentaciju.

Rivali reprezentacije Srbije u Grupi K su još Engleska i Letonija, a Svetsko prvenstvo će se održati od 11. juna do 19. jula 2026. godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

(Beta)

