Stojković pred Englesku: Očekuje nas velika utakmica, publika će biti naš adut

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković poručio je danas uoči kvalifikacionog duela sa Engleskom da očekuje veliku utakmicu i da će pun stadion „Rajko Mitić“ biti veliki podstrek za njegov tim.

„Sećam se utakmice iz 1987. godine, sve greške koje smo napravili Englezi su iskoristili. Od tada je prošlo mnogo decenija, sada je drugo vreme. Za godinu dana dvaput igramo sa Engleskom, na Evropskom prvenstvu i sada u kvalifikacijama u Beogradu. Ništa se ne menja osim imena protivnika, ali epitet velike utakmice ostaje“, rekao je Stojković na konferenciji za medije u Staroj Pazovi.

On je istakao da o ranoj prednosti rivala ne razmišlja.

„ne razmišljam da uopšte možemo da primimo gol. Moramo da imamo koncentraciju i da budemo svesni ambijenta. Pun stadion će nam dati prednost, iako su oni navikli na velike mečeve. Srećan sam što će Marakana biti ispunjena i da ćemo ostati dovoljno smireni da sprovedemo taktičke zamisli“, rekao je selektor Srbije.

Govoreći o izostanku Dušana Tadića, Stojković je priznao da bi voleo da ga ima u timu.

„Kako ne bih voleo, ali to nije realno. Odluku je doneo brzopleto po mom mišljenju. Ipak, nikada mu nisam zamerio. Ko ne bi voleo takvog igrača da ima u ekipi?“, dodao je selektor.

Osvrnuo se i na očekivanja javnosti i medijski pritisak.

„Normalno je da su Englezi favorit. Velika su očekivanja i kritike, ali i mi moramo da se pripremimo najbolje što možemo. Oni očekuju spektakl i golove, ali fudbal je nepredvidiv i nekad rezultat može biti bolan za favorita“, rekao je Stojković, dodajući da će odluka o tome da li će Aleksandar Mitrović početi meč biti doneta posle poslednjeg treninga.

Na pitanje o Hariju Kejnu, Stojković je istakao da neće imati posebnu markaciju.

„On je jedan od najboljih napadača sveta, ali ne praktikujem individualnu markaciju. Doći će u zone gde će ga čekati naši igrači“, rekao je selektor.

Stojković je iskoristio priliku i da pohvali Nikolu Milenkovića.

„Sjajan posao napravili su ljudi iz Notingema angažovanjem Milenkovića. Siguran sam da će otići u jedan od najboljih klubova“, rekao je.

Na kraju, selektor je naglasio da Srbija poštuje rivala.

„Cenimo Englesku kao jednu od najboljih svetskih reprezentacija. Priče da su spori ili imaju problema ne piju vodu. Naš zadatak je da iskoristimo sve potencijale i probamo da zabeležimo pobedu“, zaključio je Stojković.

Meč između Srbije i Engleske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo igra se sutra u Beogradu od 20.45.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com