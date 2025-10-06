Stojković pred utakmicu protiv Albanije: Krucijalno važan meč koji otvara put ka baražu

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković izjavio je danas da bi dobar rezultat u predstojećem meču kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcije Albanije bio veliki korak ka plasmanu u baraž i dodao da smatra da njegova ekipa ima potreban kvalitet da to ostvari.

„Sve je u našim rukama. Znamo krucijalnu važnost meča protiv Albanije. To je borba za drugu poziciju i otvara se put ka baražu. Verujem da imamo dovoljno snage i kvaliteta da dođemo do tog cilja“, naveo je Stojković na konferenciji za novinare.

Reprezentacija Srbije će u subotu od 20.45 u Leskovcu dočekati selekciju Albanije, u svojoj petoj utakmici u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

„Albanija je odličan tim, izuzetno snažan tim, veliki je rival na fudbalskom polju za nas. Za mene je to najvažniji meč i protivnik u ovom momentu. Želimo sebe da predstavimo u najboljem svetlu. Tražim utakmicu sa visokim intenzitetom, da pokušamo da kroz igru, zalaganje, požrtvovanost i pamet dođemo u situaciju da ostvarimo cilj“, rekao je Stojković.

Selekcija Srbije je nakon četiri odigrane utakmice u dosadašnjem delu kvalifikacija treća na tabeli Grupe K sa sedam bodova.

Sve druge reprezentacije u Grupi K su odigrale po pet mečeva. Engleska je prva sa 15 bodova, Albanija druga sa osam bodova, Letonija četvrta sa četiri boda, dok Andora zauzima poslednje, peto mesto bez osvojenog boda.

Stojković je naveo i da će utakmica protiv Albanije biti teška za obe ekipe i dodao da će njegovi igrači morati da budu na visokom nivou borbenosti da bi došli do dobrog rezultata.

„Očekuje nas jako teška utakmica, kao i svaka. Neće biti lako ni nama, ni njima. Fudbal je živa igra, ako ne budete na nivou, dovoljno angažovani po pitanju borbenosti, trčanja i kvalitetne igre, imaćete uvek problem. Ovo je utakmica od velike važnosti za nas po pitanju rezultata i daljeg igranja u kvalifikacijama“, kazao je Stojković. koji je dodao da je za srpski fudbal veoma važno da reprezentacija u kontinuitetu igra na velikim takmičenjima.

Selektor reprezentacije Srbije rekao je da je njegova ekipa isključivo fokusirana na svoj plan igre.

On je dodao i da već zna sastav za predstojeći meč i da njegova ekipa neće menjati svoj sistem igre.

„Teško ćemo sad menjati sistem. Igrači su se već navikli na sistem koji igramo i taj neki profil igrača koji imamo mislim da je prikladan. O sistemu i njegovoj promeni možemo da razmišljamo tek nakon što se budemo kvalifikovali. Svaki sistem ima i mane, i vrline. Pitanje je samo da li poštujete i pratite taktičke principe“, izjavio je Stojković.

Stojković je rekao i da je njegova ekipa izvukla pouke iz poraza od selekcije Engleske 0:5 i da više ne razmišlja o toj utakmici.

„Može da se desi loš dan, loša igra, u fudbalu je to tako. Mi tog dana nismo bili na nivou, nismo bili u stanju da možemo da pariramo jednoj Engleskoj. Zasluženo smo izgubili. Izvlačimo pouke iz svake utakmice. Nama su sve utakmice u kvalifikacijama od izuzetne važnosti. Engleska je u arhivi“, kazao je selektor reprezentacije Srbije.

Stojković je dodao i da je staložen i da će pokušati da svoju mirnoću prenese na igrače.

„Potpuno sam staložen i miran i tu mirnoću želim da prenesem na igrače. Mislim da oni jedva čekaju ovu utakmicu. Verujem da niko od igrača ne razmišlja o onome pre mesec dana. I taj tim će biti potpuno drugačiji od pre mesec dana. Imamo mnogo problema sa povredama, tu činjenicu moramo da prihvatimo. Želim svim tim igračima da se što pre vrate i da mi budu na raspolaganju“, rekao je Stojković.

Selektor reprezentacije Srbije naveo je i da će novi igrači na spisku doneti potrebnu svežinu njegovoj ekipi.

„Ovo je jedna zdrava grupa igrača, ova nova imena su sveža krv za naš tim, mislim da će oni doneti još veći nivo motivacije i dokazivanja“, izjavio je Stojković.

Stojković je rekao i da su mladi igrači koji su se našli na spisku zaslužili taj poziv i dodao da od njih želi da ga shvate kao odgovornost da nastave da se dokazuju.

„Novi igrači su prošli reprezentativne selekcije, svi su praćeni. Nisu nepoznati. Svi oni zaslužuju da budu ovde. To su sve igrači koji po meni predstavljaju blisku budućnost srpskog fudbala. Na njima je da se dokazuju, da ovaj poziv shvate kao odgovornost da nastave da dobro treniraju i igraju, kako bi rešili svoj status po pitanju budućnosti“, kazao je selektor reprezentacije Srbije.

Stojković je naveo i da od Lazara Samardžića i Filipa Kostića očekuje bolje partije u dresu reprezentacije Srbije.

„Raduje me forma i igra Samardžića. Njega cenim, ali malo više i očekujem od njega. On već ima više od 20 utakmica u reprezentaciji. Voleo bih da sa malo više samopouzdanja preuzme ulogu kreatora i igrača koji će dati dodatan impuls. Ne kažem da je bio loš u prethodnom periodu, ali očekujem više od njega. Kao i od Filipa Kostića. Važno je i da su zdravi, da mogu da trče, da ispune taj deo igre“, rekao je on.

Stojković je pozvao navijače da se na utakmici protiv Albanije ponašaju „fer i korektno“, kao i svoje igrače da, kao u meču u Tirani, budu fokusirani isključivo na fudbal.

„Ja bih želeo da uputim apel. Zamolio bih sve koji budu došli na stadion da utakmica protekne u fer i korektnoj igri i ponašanju na tribinama i stadionu. To je od velike važnosti. Ne bih želeo da budemo kažnjeni. Reprezentacija samo traži podršku i da budemo okrenuti isključivo fudbalskim stvarima. To ću tražiti i od igrača“, rekao je selektor reprezentacije Srbije.

Reprezentacija Srbije će tri dana nakon utakmice protiv Albanije u Enkampu igrati protiv selekcije Andore.

Stojković je naveo da, iako smatra da je i utakmica protiv Andore izuzetno važna, njegova ekipa trenutno razmišlja samo o duelu protiv Albanije.

(Beta)

