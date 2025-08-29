Stojković saopštio konačan spisak igrača za utakmice protiv Letonije i Engleske

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je danas konačan spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcija Letonije i Engleske.

Reprezentacija Srbije će prvo 6. septembra u Rigi igrati protiv selekcije Letonije, da bi tri dana kasnije u Beogradu dočekala Englesku.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Đorđe Petrović (Bornmut), Veljko Ilić (TSC) i Dragan Rosić (Vojvodina).

Odbrambeni igrači: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Strahinja Eraković (Zenit Sankt Peterburg), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Nemanja Stojić (Makabi Tel Aviv), Aleksa Terzić (Salcburg) i Kosta Nedeljković (Lajpcig).

Igrači sredine terena: Saša Lukić (Fulam), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOK), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Kostić (Juventus), Veljko Birmančević (Sparta Prag), Ivan Ilić (Torino), Nemanja Gudelj (Sevilja), Aleksandar Katai (Crvena zvezda), Uroš Račić (Aris) i Ognjen Ugrešić (Partizan).

Napadači: Aleksandar Mitrović (Al Hilal), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atina) i Nikola Štulić (Leče).

Sa šireg spiska su otpali golman Vanja Milinković-Savić (Napoli), defanzivac Jan Karlo Simić (Anderleht) i vezista Stefan Mitrović (Verona).

Selekcija Srbije je odigrala dve utakmice u dosadašnjem delu kvalifikacija. U prvoj je u Tirani odigrala nerešeno protiv Albanije (0:0), dok je u drugoj u Leskovcu pobedila Andoru (3:0).

(Beta)

