Stojković saopštio širi spisak igrača za utakmice protiv Letonije i Engleske

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je danas širi spisak igrača za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo protiv selekcija Letonije i Engleske.

Reprezentacija Srbije će prvo 6. septembra u Rigi igrati protiv selekcije Letonije, da bi tri dana kasnije u Beogradu dočekala Englesku.

Na širem spisku se nalaze:

Golmani: Đorđe Petrović (Bornmut), Vanja Milinković-Savić (Napoli), Veljko Ilić (TSC) i Dragan Rosić (Vojvodina).

Odbrambeni igrači: Nikola Milenković (Notingem Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Srđan Babić (Spartak Moskva), Strahinja Eraković (Zenit Sankt Peterburg), Miloš Veljković (Crvena zvezda), Jan Karlo Simić (Anderleht), Nemanja Stojić (Makabi Tel Aviv), Aleksa Terzić (Salcburg) i Kosta Nedeljković (Lajpcig).

Igrači sredine terena: Saša Lukić (Fulam), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Andrija Živković (PAOK), Lazar Samardžić (Atalanta), Filip Kostić (Juventus), Stefan Mitrović (Verona), Veljko Birmančević (Sparta Prag), Ivan Ilić (Torino), Nemanja Gudelj (Sevilja), Aleksandar Katai (Crvena zvezda), Uroš Račić (Aris) i Ognjen Ugrešić (Partizan).

Napadači: Aleksandar Mitrović (Al Hilal), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atina) i Nikola Štulić (Šarlroa).

Stojković će konačan spisak igrača saopštiti 29. avgusta.

Selekcija Srbije je odigrala dve utakmice u dosadašnjem delu kvalifikacija. U prvoj je u Tirani odigrala nerešeno protiv Albanije (0:0), dok je u drugoj u Leskovcu pobedila Andoru (3:0).

(Beta)

